El monasterio de Labrang, donde Tíbet se convierte en China: un paseo entre monjes, billetes con la cara de Mao y preguntas incómodas

El principal centro tibetano fuera de la mítica región se convierte en campo de pruebas para la política religiosa del régimen

Un grupo de monjes jóvenes en el monasterio de Labrang
Un grupo de monjes jóvenes en el monasterio de Labrang
Jaime Santirso

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

A bordo del avión viajan al menos cinco monjes tibetanos, cuatro veinteañeros y un adulto. No resulta del todo fácil distinguirlos a simple vista a pesar de su pelo rapado, su piel cobriza y sus túnicas granates, pues estas comparten color con las mantas de ... Sichuan Airlines bajo las que se arrebujan algunos pasajeros.

Sobre el autor Jaime Santirso

Corresponsal en Asia de ABC. Desde 2014 reside en Pekín, años en los que ha cubierto acontecimientos históricos como las manifestaciones prodemocracia de Hong Kong, el centenario del Partido Comunista Chino o el estallido de la pandemia de covid en Wuhan. Fue uno de los pocos periodistas internacionales que permanecieron allí cuando el Gobierno chino decretó el cierre de la ciudad, experiencia recogida en su ensayo ‘Los primeros días’ (Ed. Altamarea, 2022). Ganador del Premio APM al Periodista Joven del Año 2021, antes trabajó para ‘El País’ y colaboró con otros medios como ‘Telecinco’ o ‘Cadena SER’.

Jaime Santirso

