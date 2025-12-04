Muere Steve Cropper, gigante de la guitarra, maestro del soul y leyenda con los Blues Brothers

Steve Cropper estuvo ahí en muchísimos momentos clave de la historia de la música popular. Compuso 'Sittin' in the dock of the bay' y 'In the Midnight Hour' mano a mano con Otis Redding, formó parte de la bacanal de ryhtm'n'blues ... que conquistó el mundo a través del cine con los Bues Brothers, sentó las bases del soul-jazz con Booker T. and the MG's, colaboró con Wilson Pickett, Sam & Dave, Rufus y Carla Thomas y Eddie Floyd (con quien coescribió 'Knock on Wood'), fue productor y compositor en Stax Records...

La palabra 'secundario de lujo' podría cuadrar para describirlo, pero tan sólo se acerca a esbozar un personaje de leyenda, que fue nombrado por la revista Mojo como el mejor guitarrista de la historia detrás de Jimi Hendrix, y que este jueves ha fallecido a los 84 años según ha confirmado su hijo Cameron.

Nacido en Dora (Missouri) el 21 de octubre de 1941, se mudó con su familia a Memphis cuando tenía nueve años. Comenzó a tocar la guitarra a los 14 años, y en 1960 formó la banda de R&B blanca Royal Spades con varios compañeros de la escuela secundaria Messick, incluido el bajista Donald «Duck» Dunn, futuro miembro de Blues Brothers.

Al grupo pronto se unió el saxofonista Charles «Packy» Axton, cuya madre y tío, Estelle Axton y Jim Stewart, operaban un sello discográfico incipiente, Satellite Records, pronto rebautizado como Stax, en una tienda de discos contigua a un antiguo cine, convertido en estudio de grabación, en la avenida McLemore.

El mundo de la música llora la pérdida del guitarrista clave del sonido Stax

Cropper se unió a los Mar-Keys después de que 'Last Night' alcanzara el número 2 y el número 3 en las listas de R&B y pop, respectivamente, pero abandonó la carretera para trabajar en la tienda de discos y el estudio de Stax.

En una sesión con el artista local de rockabilly Billy Lee Riley Cropper y los demás participantes de la fecha (el bajista Lewie Steinberg, el baterista Al Jackson, Jr. y el multiinstrumentista adolescente Booker T. Jones) crearon un instrumental con swing dominado por el órgano Hammond de Jones: 'Green Onions', un tema que se convirtió en un éxito nacional para Stax, escalando al número 1 en las listas de R&B y al número 3 en el lado pop.

Genio de la producción

En 1969 grabó un par de álbumes bajo su propio nombre, 'With a Little Help From My Friends' y una colaboración con Pops Staples de los Staple Singers y el bluesman Albert King, 'Jammed Together'. En los setenta Se dedicó cada vez más a la producción, trabajando con artistas como John Prine, Jeff Beck y Ringo Starr.

El mayor éxito de Cropper en años posteriores llegó como guitarrista de los Blues Brothers en 'Saturday Night Live', participando en la famosa película que en España fue traducida como 'Granujas a todo ritmo'.

Ya en los noventa, estuvo en la banda de acompañamiento para el 'Concierto del 30.º Aniversario' de Bob Dylan en 1992 en el Madison Square Garden; trabajó una temporada como telonero de Neil Young en su gira estadounidense de 1993; y fue uno de los invitados a actuar en la inauguración del museo del Salón de la Fama del Rock and Roll en 1995, institución de la que formaba parte desde tres años antes, cuando fue incluido como miembro de los MGs. En el siglo XXI ha publicado cuatro álbumes en solitario, incluyendo 'Dedicated' (2011), un homenaje a Pauling, guitarrista y compositor de los 5 Royales.

No se ha dado a conocer la causa de su muerte, pero sí se sabía que seguía trabajando con pasión en la música, y que estaba preparando nuevo material con su viejo amigo Eddie Gore.

«Steve fue un músico, compositor y productor muy querido, cuyo extraordinario talento conmovió a millones de personas en todo el mundo», dice el comunicado de su familia que anuncia su fallecimiento. «Aunque lamentamos la pérdida de un esposo, padre y amigo, nos reconforta saber que Steve vivirá para siempre a través de su música», añadieron.