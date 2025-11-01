Suscríbete a
ABC Cultural

Luis Mateo Díez: «El poder está neutralizando la imaginación»

El premio Cervantes presenta su nueva novela, 'El vigía de las esquinas', donde imagina, o no tanto, un mundo en estado de demolición

Luis Mateo Díez: «La nostalgia es un sentimiento endeble»

El escritor Luis Mateo Díez, retratado en su casa
El escritor Luis Mateo Díez, retratado en su casa
Bruno Pardo Porto

Bruno Pardo Porto

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Luis Mateo Díez (Villablino, 1942) entra en la Librería Alberti y dice: «Llevo viniendo aquí desde la Edad Media». Escribir es exagerar, y reír, y volver a sitios donde las cosas suceden de otro modo, y saludar distinto, y hablar de fantasmas. A Luis Mateo, ... lo ha explicado muchas veces, no le interesa la realidad sino la irrealidad, que es casi lo mismo pero con más niebla, con más locos, con más problemas de estómago: ahí él es el rey. En 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), su nueva novela, nos lleva de nuevo a una de sus míticas ciudades de sombra, esta sin nombre, donde un periodista desquiciado da cuenta del derrumbe del lugar y tal vez del mundo. Es un tipo no muy distinto del que protagonizó su primera novela, 'Las estaciones provinciales', de 1982. ¿Hay algún parecido entre ese desastre y el nuestro? «La democracia se está yendo al garete en Estados Unidos, en Rusia ya paramos de hablar, en España estamos como estamos… Ciertos valores de convivencia y valores institucionales están echados a perder. Pero la novela no tiene una intención testimonial. Es una fábula, una farsa. El protagonista es poliomielítico».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app