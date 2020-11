Isabel Allende: «Tengo 78 años y nunca he sido más libre que ahora» La autora chilena hace memoria y reivindica su feminismo en su último libro, «Mujeres del alma mía», escrito durante el confinamiento

Isabel Allende (Lima, Perú, 1942) tiene muy claro que las palabras importan, son poderosas, y aquello que no se nombra o no se cuenta pasa desapercibido, no existe. Por eso, durante el confinamiento vivido junto con su último y flamante marido, Roger, en su casa de San Francisco (California, Estados Unidos), decidió ponerse a escribir. Lo hizo hurgando en esa prodigiosa memoria, capaz de alumbrar obras que forman ya parte del imaginario colectivo de numerosas generaciones.

El resultado es «Mujeres del alma mía»(Plaza & Janés), un libro tan libre como su autora, en el que Allende reivindica, con orgullo, su condición de mujer y donde pone los puntos sobre las íes de todos los asuntos que, ahora mismo, más