Aplicaciones de lectura ultrarrápida: ¿tiene sentido «leer» una novela en 10 minutos? Numerosas páginas web en inglés y en español ofrecen resúmenes de libros de no ficción que se leen en un par de suspiros largos. También encontramos incluso obras literarias en donde el asunto es mucho más discutible

«Disfrute del acceso a los resúmenes de libros más vendidos y al contenido premium de nuestros socios, todos disponibles en fragmentos de texto o audio de 15 minutos», dice en su página web Instaread, la app que condensa más de 1.000 libros, en inglés, en ese tiempo hiperreducido. En este portal también encontramos obras como «1984», el clásico de la ciencia ficción del maestro George Orwell, y que Amelia Tait, de «Inews.com», leyó en 9 minutos. ¿Tiene sentido «leer» así?

«Me encanta estar al tanto de las mejores lecturas comerciales, pero no tengo el tiempo ni el dinero para comprar y leer los libros reales. No tenía idea de que existía Instaread hasta que un amigo me lo contó. Ha pasado un mes y he leído más libros de los que he leído en el último año a la manera 'antigua'», dice con fascinación uno de los usuarios de la app. «Se la recomiendo a todos los que quieran maximizar su tiempo de lectura», dice otro.

Rahul Chitrapu, el confundador de la app, explica a este medio que su equipo tarda entre 7 y 30 días en resumir un libro, dependiendo de su complejidad, y que «las inexactitudes son raras» porque cuentan con un equipo experto de verificadores. En su catálogo encontramos en su mayoría obras de Autoayuda, de Salud y Deporte, de Negocios, también hay de Historia, Política, Ciencia... su lema es «ofrecer conocimientos clave de los libros más vendidos». Incluso ofrecen síntesis de artículos del «The New York Times» o del «Harvard Business Review». Pero con las obras de ficción, el asunto parece más discutible.

Y es que esa idea de «maximizar el tiempo de lectura» choca contra el disfrute y aprendizaje de la forma literaria, del estilo, que en las novelas ofertadas seguramente sea mucho más clave que «los conocimientos clave», ya que, como se suele decir, la forma hace al fondo. ¿Qué experiencia debe ser leer en quince minutos «El gran Gatsby»? ¿Se puede llamar a eso lectura? «Orgullo y prejuicio», «Matar a un ruiseñor», «El cuento de la criada» o «Fahrenheit 451» son algunos otros titulos disponibles.

«Como prepararse para un examen». Así define Tait la experiencia de lectura acelerada de «1984», en donde no hay citas de la propia obra, y que supone una especie de retorno a los 17 años para prepararse la selectividad. Enumera algunas omisiones, ya que no se menciona la aversión a las ratas de Winston Smith, que hace que la tortura a través de ellas y su posterior traición quedé confusa. Dicho lo cual, recordar que la aplicación se centra en otros géneros y, en el caso de las novelas, se anuncian como «análisis», con sus apartados: «descripción general», «personajes principales», «temas» y «estilo del autor». Vamos, para preparar un examen.

Respecto a la no ficción no literaria, el menor debate o la pertinencia de estos resúmenes es mucho más excusada, desde luego, e incluso esta app puede ser útil para ver de qué trata una obra divulgativa y averiguar si uno quiere profundizar en su contenido. De hecho, el gran rival de Instaread es otra aplicación llamada Blinklist, cuyo eslogan es «grandes ideas en paquetes pequeños» (Blink, además, significa «parpadeo»). Aquí se centran únicamente en podcasts y libros de no-ficción que van «desde el liderazgo hasta la psicología» y que los han «parpadeado» para nosotros.

En español también tenemos nuestras propias plataformas. Un ejemplo es Bukrid, cuyo lema es similar («Grandes ideas. Pequeñas lecturas») a Blinklist. En ella se ofrecen libros gratuitamente de no-ficción con la fórmula ya conocida («Aprende los puntos clave de los mejores libros de no ficción, transformados en sencillas y breves lecturas que puedes leer o escuchar en 15 minutos»). Su catálogo es limitado, menos de 70 libros actualmente, y ambién tiene su clasificación temática con resúmenes de libros de Biografía e Historia, Autoayuda, Finanzas, Éxito y productividad, Mindfulness, Psicología o Relaciones.

O la página getAbstract, que ofrece «más de 20 mil resúmenes para su desarrollo personal y profesional» por el módico precio de 29,90 euros al mes. Este site, con más de 20 años de experiencia, se ofrece tanto a individuos («aprenda algo nuevo todos los días con resúmenes de no-ficción que le ayudarán a tomar mejores decisiones en su vida personal y profesional») y empresas («Empodere a su fuerza laboral con los conocimientos de negocios más importantes, seleccionados y resumidos por expertos y creados para satisfacer las necesidades de organización»). En su interfaz vemos libros resumidos como «El manual del Método Toyota», «Inteligencia emocional», «Modelos de negocio digitales», o «Ciudades inteligentes para dummies».

Así, en Bukrid, me he lanzado a leer «El fin de la pobreza: Cómo conseguirlo en nuestro tiempo», un libro del economista Jeffrey Sachs de 513 páginas, y que he leído resumido en 9 minutos. Efectivamente, la lectura tiene mucho más que ver con aquellos apuntes y esquemas de la época estudiantil. La parte estilística que pudiera haber imprimido Sachs, o el poderío argumental y demostrativo, o los estudios y bibliografía que maneja, queda fuera de la síntesis, obviamente, pero para hacerse una idea del planteamiento y conclusiones que maneja el autor cumple su superficial función. Si hubiera material literario, ya habría muchas más dudas.