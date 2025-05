El homenaje de ocho expresidentes a Vargas Llosa: «Era un cartógrafo del poder»

Ocho exjefes de Estado y expresidentes del Gobierno se dieron cita este miércoles en el Ateneo de Madrid para rendir tributo a Mario Vargas Llosa, ‘el polemista arriesgado’, como se llama el libro que Debate acaba de publicar, con artículos de catorce líderes políticos españoles y latinoamericanos sobre el talante y el compromiso político e intelectual del premio Nobel, fallecido el mes pasado. Dirigentes, todos, que respetaron la institución de la presidencia durante sus mandatos, destacó Álvaro Vargas Llosa, hijo del escritor y editor del libro: «Debería ser una obviedad, pero todos sabemos que no es así».

José María Aznar, expresidente de España, destacó que el escritor peruano-español, en los momentos graves de España, estuvo por la convivencia, la libertad y la democracia. Así ocurrió con el «golpe de Estado de Cataluña», dijo Aznar: «Como compatriota solo puedo sentir orgullo». Mariano Rajoy, otra de las firmas del libro y también ex primer ministro de España, subrayó que Vargas Llosa «siempre defendió la libertad». No era hombre de ningún partido, dijo: «Y algunas de las cosas que hice yo no le parecieron bien. Pero cuando estuvimos a punto de ser intervenidos, en 2012 y 2013, fue la persona más ilustre que salió a defender al Gobierno».

Participaron en el evento otros seis expresidentes latinoamericanos. Entre ellos, Iván Duque, ex jefe de Estado de Colombia, quien afirmó que Vargas Llosa «era un cartógrafo del poder». En su literatura, añadió, «lograba denunciar los abusos del poder y promover los ideales que él abrazaba: la libertad y la democracia». Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, comentó que Vargas Llosa fue una «inspiración» para su carrera: «De sus advertencias aprendimos muchas lecciones». Felipe Calderón, expresidente de México, cuyo padre también fue escritor, recordó la valentía de Vargas Llosa por haber «bajado a la arena» y presentarse a la presidencia de Perú, aunque perdiera. También participaron los expresidentes Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador) y Jorge Tuto Quiroga (Bolivia).

La líder opositora venezolana María Corina Machado prometió en un vídeo que su país será «muy pronto un faro de libertad».