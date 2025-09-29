'El mundo acabará en viernes', de Manuel Moyano: irónica distópica

Sabía de los modos en que se plasma la ironía en las obras de Manuel Moyano (Córdoba, 1963) un autor que comenzó su andadura literaria con las mejores perspectivas, ganó con su primer libro el Premio Tigre Juan y luego fue finalista del Premio ... Herralde de Novela con 'El Imperio de Yegorov', que conoció luego una especie de cierto desmarque del mundillo literario (un mundillo casi inexistente por sobrevalorado) y que ahora comienza de nuevo a ser justipreciado en sus verdaderos términos.

Un autor del que gozo sobre todo en sus relatos, imprevisibles en sus tramas y en los vastos dominios en que los recrea, y siempre con una prosa precisa, envolvente, que no escatima el gozo a través del sentido que se otorga a la vida, al viaje como uno de los medios que la justifican y la imaginación, en primer lugar ésta, sin la que todo lo dicho anteriormente no hubiera tenido lugar.

NOVELA 'El mundo acabará en viernes' Autor Manuel Moyano

Editorial Menos Cuarto

Año 2025

Páginas 223

Precio 17,90 euros

El autor acaba de publicar una novela que es una versión moyanesca del Apocalipsis, porque en estos tiempos distópicos el que no tenga una idea de cómo se producirá el próximo desastre es que se considera que no está en este mundo. Moyano lo deja bien claro desde la cita que abre el libro que, en vez de reproducir la visión de los de los edificios de cristal de las ciudades próximas a ser destruidas que hacía de San Juan casi un vocero de la obra de Mies van der Rohe reproduce el canto a la libertad de Isidore Ducasse, conde de Lautréamont: «Os he creado y por tanto puedo hacer con vosotros lo que quiera»... y lo hace.

Decía Ernst Jünger que tanto en el Apocalipsis como en 'Ezequiel' o en 'Los hechos de los Apóstoles' se percibe algo así como un conflicto de dimensiones cósmicas. Esa sensibilidad por crear de un maremoto local un Diluvio Universal lo recoge Manuel Moyano pero con ironía y, sobre todo, humor, sin que el autor, es demasiado elegante para ello, se permita la facilona atrocidad de la farsa, esa brocha gorda expresionista de nuestra tradición.

El Juicio Final donde aparecen personajes como Napoleón o Jorge Luis Borges es francamente bueno

Así, John Ekeveria, corrupción del vasco Echeverría, que anduvo con sus gentes por el Estado de Idaho en el XIX, psiquiatra y novelista en ciernes, está feliz porque va a presentar el libro con Tom Spanbauer, al que admira como si se tratase de Faulkner o algo semejante, se acerca al hospital regional para entrevistar a Ernest, a quien habían visto pasear desnudo por una carretera y que se cree que es Hemingway.

En ese momento a Ekevería se le ocurre cambiar a Spanbauer por el autor de 'El viejo y el mar'... Una de los momentos más divertidos de la novela es la conversación mantenida entre Spanbauer y Ekvería a propósito de ese paciente: el psiquiatra quiere convencer al escritor que es realmente Hemingway.

Al mismo tiempo en Tel Aviv, Miriam Shejav se prepara para el atrezo del Festival de Eurovisión donde ha introducido a un joven que se presenta como el Mesías... En Londres, entretanto un 'paparazzo' fotografía una especie de sombra que se recuesta en las nubes... El Juicio Final donde aparecen personajes como Napoleón o Jorge Luis Borges es francamente bueno, de lo mejor de esta memorable novela.