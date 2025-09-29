Suscríbete a
ABC Cultural

Crítica de:

'El mundo acabará en viernes', de Manuel Moyano: irónica distópica

narrativa

Versión moyanesca del Apocalipsis en estos tiempos distópicos. Humor, sin que el autor, es demasiado elegante para ello, se permita la facilona atrocidad de la farsa

Otras críticas del autor

Manuel Moyano (Córdoba, 1963)
Manuel Moyano (Córdoba, 1963)
Juan Ángel Juristo

Juan Ángel Juristo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Sabía de los modos en que se plasma la ironía en las obras de Manuel Moyano (Córdoba, 1963) un autor que comenzó su andadura literaria con las mejores perspectivas, ganó con su primer libro el Premio Tigre Juan y luego fue finalista del Premio ... Herralde de Novela con 'El Imperio de Yegorov', que conoció luego una especie de cierto desmarque del mundillo literario (un mundillo casi inexistente por sobrevalorado) y que ahora comienza de nuevo a ser justipreciado en sus verdaderos términos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app