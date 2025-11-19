Suscríbete a
'Madeleine antes del alba', de Sandrine Colette: en un mundo semifeudal

Narrativa

La autora francesa explora un territorio oscuro y violento al que llega una pequeña salvaje

Sandrine Colette (París, 1970)
Mercedes Monmany

Una de las más interesantes y singulares escritoras francesas actuales, Sandrine Collette (París, 1970) recibió desde el principio los más entusiastas elogios, en una pequeña disparidad de géneros que iban desde los 'thrillers' policiacos, las reescrituras de cuentos clásicos (como 'La Bella y la Bestia'), ... las ficciones post-apocalípticas o estupendas novelas como 'On était des loups' ('Éramos lobos'), que obtuvo diversos premios y que ya dibujaba de forma angustiosa y amarga, como la espléndida novela ahora aparecida, 'Madelaine antes del alba' (con una excelente traducción de Malika Embarek) un mundo oscuro y violento, a lo Agota Kristof, dominado por la muerte y el abandono, y con difíciles relaciones entre hombres y Naturaleza.

