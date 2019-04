Populismo, ¿Todo por el pueblo? (II)

Mercedes Monmany: «Sacar lo peor de cada cual»

La escritora y crítica literaria Mercedes Monmany

Los movimientos populistas son siempre unos inmejorables psicólogos de lo peor y más infame. Umberto Eco decía que el populismo es simplemente un método que prevé «la apelación visceral a las opiniones o prejuicios más arraigados en las masas». Si la democracia trabaja sobre lo mejor y más perfectible de una sociedad, sobre virtudes que pueden ser aún mejor cultivadas y estudiadas en escuelas y centros de formación, los populismos apelan a los vicios y tendencias más inconfesables de una sociedad, atizando «visceralidades» que son todo menos ejemplares (odio, división social, rencor por frustraciones privadas, racismo).

Aunque siempre estuvieron entre nosotros, los populismos no se limitan a mentir sin escrúpulos, sino que sacan lo peor de cada cual. Enfrentan a comunidades, a países, a creencias religiosas, a personas que hablan distintas lenguas, radicalizándolos y diciéndoles que se tienen que sentir orgullosos de sus diferencias y no de las cosas que los unen. Señalando a los otros, los que no son exactamente iguales, como enemigos potenciales. Polarizan de forma salvaje a sociedades que antaño progresaban unidas, haciendo imposible la convivencia y retrasando varias décadas el crecimiento económico, cultural y humano, instalando valores contrapuestos a la ética y la moral que rigen la conducta de seres civilizados. Seres que se niegan a volver, una y otra vez, a la selva. Son los nuevos totalitarismos del siglo XXI. Por su parte, en el mundo de la cultura, se propugna un frente único, de un único pensamiento y un único y paritario analfabetismo, con el objeto de desposeer de criterio y pensamiento independiente a los ciudadanos. El populismo siempre iguala desde lo más bajo, desde una ínfima formación y un ínfimo nivel de educación, con lo cual es mucho más fácil vender productos, inculcar ideas y segar divergencias.

Mercedes Monmany es escritora y crítica.