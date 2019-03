Xoel López: «Convivo muy bien con todos mis pasados» El músico gallego ofrecerá hoy un concierto en Madrid y el domingo en Lugo

PABLO CARRERO Madrid Actualizado: 15/03/2019 01:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Felizmente, ahora sucede a menudo, pero hasta hace no demasiado tiempo era prácticamente imposible montar un grupo de música pop y tener una carrera larga, evolucionando en diferentes direcciones y confirmando un estilo propio y fácilmente reconocible, incluso cuando has pasado de los cuarenta años. Xoel López es uno de los músicos que han logrado sobrevivir al éxito de sus proyectos juveniles y son capaces de avanzar sin perder su esencia, de cambiar y seguir resultando atractivos y diferentes.

«En busca, básicamente, de libertad», Xoel viajó a Argentina para reinventarse como artista. Se deshizo de buena parte de lo que había constituido su anterior encarnación, Deluxe (que nació banda y acabó proyecto en solitario), y empezó con «Atlántico» una trilogía americana que cerraba a finales de 2017 año con «Sueños y pan», un álbum que ha acabado funcionando bien, pero que, como en los anteriores, tardó en arrancar: «Mis discos son siempre de digestión lenta. Cuando grabo nunca sé lo que va a pasar, siempre es una incógnita, pero, afortunadamente, esta vez también ha pasado que hemos ido ganándonos a la gente poco a poco. Por un lado, me siento muy afortunado, pero también es verdad que llevo picando piedra toda la vida y que llegar al público con cada nuevo disco me lleva muchísimo trabajo».

No es pop

La firmeza con la que Xoel se empeña en avanzar en su sonido y evitar repetirse –«me aburriría si hiciese todo el tiempo lo mismo, si cayera en eso no tendría ningún sentido hacer más discos»– le ha situado en un terreno difícil: «Creo que estoy un poco en tierra de nadie, porque no hago pop, pero lo que yo reconozco como canción de autor no es seguramente muy reconocible para los aficionados a ese género. También le doy la vuelta a ese concepto y a veces pienso que la tierra de nadie también puede ser la tierra de cualquiera».

De cualquier manera, el músico gallego está más que orgulloso de todos los discos que ha hecho hasta la fecha: «Me gusta la evolución que he tenido porque creo que siempre he ido avanzando, incorporando cosas nuevas y enriqueciendo mi música, pero me sigue gustando todo lo que hice antes; convivo muy bien con cualquiera de mis pasados. No sé cómo se llevaría el Xoel de diecisiete años con lo que hago ahora –creo que bien–, pero yo ahora mismo sí me identifico perfectamente con el que era con esa edad».