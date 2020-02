Patricia Urquiola: «Sin juzgar, hay aún mucho por hacer en el mundo del diseño en España» El Madrid Design Festival 2020 dedica a la diseñadora española la próxima semana una gran exposición, con 150 piezas, muchas ya icónicas

Es una estrella en el mundo del diseño. Y es española, aunque lleva muchos años viviendo en Italia. Ha sido reconocida como diseñadora de la década y sus trabajos se hallan en las colecciones del MoMA, Vitra, Victoria &Albert o Stedelijk, entre otros grandes museos. A Patricia Urquiola (Oviedo, 1961), directora creativa de Cassina desde 2015, se la rifan las compañías más prestigiosas del mundo. Llevan su firma hoteles, restaurantes, oficinas, tiendas, barcos, alguna escenografía de ópera, exposiciones... y un sinfín de piezas de mobiliario y objetos de decoración, muchos de ellos convertidos ya en iconos del diseño contemporáneo. En 2001 fundó su propio estudio en Milán, en cuya universidad se graduó bajo la supervisión de todo un mito: Achille Castiglioni.

La próxima semana se inaugura su primera gran exposición en Madrid, ciudad que conoce bien, pues allí comenzó su formación antes de marcharse a Italia. «Nature Morte Vivante» (Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, del 30 de enero al 1 de marzo) reúne 150 piezas de 36 empresas en un espacio de 600 metros cuadrados. Comisariada por Ana Domínguez Siemens, la muestra, que forma parte del Madrid Design Festival, se articula en torno a cinco bodegones, inspirados en lienzos como «Nature Morte Vivante», de Dalí, y «Naturaleza muerta resucitando», de Remedios Varo.

Charlamos con Patricia Urquiola, vía telefónica. Habla a la misma velocidad que funciona su cabeza, muy bien amueblada, por cierto, como los espacios a los que da vida. Durante la conversación mezcla el español con el italiano y se cuela el inglés. «Estoy muy contenta de estar en Madrid y poder colaborar con este festival de diseño, que celebra su tercera edición. Madrid es una ciudad en la que viví y en la que me encuentro muy cómoda», comenta Urquiola.

Es posible advertir la huella del arte en su trabajo. ¿Cuánto beben sus creaciones del surrealismo?

Para esta exposición pensé cómo echar atrás la mirada para contar 19 años de trabajo en estudio, sin olvidar el presente ni el futuro. No es una muestra cronológica, ni excesivamente compleja. Quería crear una historia con raíces interconectadas entre sí, una serie de bodegones donde los objetos son huellas que quedan de tu camino. El bodegón es una palabra que me gusta mucho porque es muy española. Me parece un instrumento escénico interesante. El Seicento es un siglo en crisis, muy complejo, donde ya no está presente el humanismo del Renacimiento. Me divierte la idea de metamorfosis de las naturalezas muertas vivas o resucitadas de Dalí y Remedios Varo.

En 2017 el Museo de Filadelfia le dedicó una exposición: «Patricia Urquiola, entre la artesanía y la industria». ¿Su producción es más industrial o artesanal? Frente al producto «made in China», masificado, sin calidad, hoy se reivindica el producto artesanal.

El mundo del diseño no se puede limitar al concepto de diseño industrial. Es una definición superada. Me interesa la relación con la memoria y el pasado a través de los objetos y las personas que son una inspiración para mí; los viajes empáticos, las experiencias que nos ayudan a vivir de la mejor manera posible, los problemas de género e identidad... Todo ello se abordará en la exposición.

Y las contaminaciones en su carrera.

Tengo una actitud muy abierta a la contaminación, es fundamental para la evolución. Mi curiosidad me ha ayudado mucho, al igual que mis afinidades con otros artistas. Son experimentos que no solo van en una dirección.

Entre esas contaminaciones, la de Achille Castiglioni, que fue su profesor. ¿Cuál es la principal lección que aprendió de él?

Para mí, Castiglioni va asociado a curiosidad y capacidad analítica: mantener cierta libertad en las respuestas que son esenciales. Ese era su modo de leer el mundo. Cuando uno aprende algo de personas importantes, tiene que asumirlo y después interpretarlo por sí mismo. Tu capacidad de respuesta al mundo no es la misma. Vico Magistretti también fue muy importante en mi formación. Este año se celebra el centenario de su nacimiento.

¿En qué medida se han «colado» la sostenibilidad, los materiales reciclados en su obra?

Es la base de nuestro modo de vivir, no solo del diseño. En los últimos años se está creando una conciencia real. En mi trabajo hay una gran conexión entre el modelo de producción y de consumo. Reflexionamos sobre ello, sobre materiales... Cómo poder cambiar las cosas que no funcionan. He tenido la suerte de trabajar con compañías para las que sostenibilidad, durabilidad y respeto en el modo de producción son muy importantes.

Vive en Milán, capital del diseño. ¿Cómo ve el nivel del diseño hoy en España?

No vivo en España, llevo más de treinta años en Italia. Pero tengo doble alma: italiana y española. Idealizo un poco a España. Intento no ver los problemas. Mi relación con las 4 ó 5 compañías españolas con las que trabajo es muy honesta. Mantenemos sesiones emocionales. Tengo sólo una visión parcial de lo que ocurre con el diseño en España. Solo puedo desear que eventos como este festival o ARCO, en el arte, tengan un gran éxito.

El diseño ha entrado en museos de todo el mundo, pero no tanto en los españoles. ¿Es una asignatura pendiente?¿Se concibe aún como un arte de segunda categoría?

Bueno, sin juzgar, creo que hay mucho por hacer todavía. Pero ejemplos como la Fundación Norman Foster en Madrid son muy positivos. Como diseñadores, nuestro principal campo de juego son nuestras casas, nuestro modo de vivir, nuestros espacios públicos. El gran museo es el espacio en el que vivimos, la ciudad. Estoy muy feliz por conseguir que Cassina colabore en la exposición que la Fundación Vuitton de París dedica a Charlotte Perriand, una gran maestra, una mujer que trabajó en unos años mucho más difíciles que estos. Las seis plantas del centro están dedicadas por primera vez a una diseñadora.

¿Funcionalidad y belleza están reñidas en diseño?

Creo que hay un error conceptual. Ambas van unidas. Hay funciones emocionales y existe la poética del objeto.

¿Qué define la «marca Urquiola»?

No lo veo como una marca. Siempre estoy abierta a experimentar nuevas técnicas y no a volver a hacer lo que ya hice antes. Es una especie de viaje empático con nuestros clientes. En los próximos años habrá que ampliar el concepto de diseño: no es solo un mueble, un objeto, sino proyectar comportamientos, experiencias, servicios...

¿Qué obra de otro colega le hubiera gustado haber hecho?

Hay muchos artistas contemporáneos que me interesan. Pero cada uno tiene que encontrar una manera de evolucionar su propio lenguaje.

Sueña con diseñar...

Siempre hay campos en los que uno no ha intervenido y le gustaría hacerlo. La movilidad es un campo en el que vamos a trabajar mucho: motos, coches, aviones...

¿La tecnología ha revolucionado el sector?

Hay campos como la cerámica o la iluminación donde la transformación ha sido impresionante.

En España ha recibido la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, la Orden de Isabel la Católica... ¿Se siente reconocida?

No pienso en esos términos. Hay que intentar seguir tu propio camino. Fue un honor para mí ser miembro del Jurado del premio Princesa de Asturias. También, del premio Loewe.

El XXI es irremediablemente el siglo de las mujeres. ¿Le costó mucho hacerse un hueco en el sector del diseño en Italia? ¿Era un mundo machista?

Por una serie de circunstancias, tuve mejores condiciones que otras mujeres. Me facilitó bastante que mi primer trabajo fuese para una mujer: Magdalena de Padova. Después fue Patrizia Moroso la primera compañía que me encargó un proyecto importante. Y con Maria Reig hice mi primer hotel. ¿Lo podemos llamar coincidencias felices? Estos encuentros fueron muy iniciáticos. También me interesa mucho Paola Pivi, artista italiana muy activa en el arte multimedia. Pero en la reivindicación de las mujeres queda aún mucho por hacer.