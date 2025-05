La ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao enciende la polémica

Ampliar museos es una misión digamos complicada para la que hay que armarse de paciencia. Si no, que se lo pregunten a Moneo en el Prado con los vecinos de los Jerónimos, a Herreros en el Museo Munch con los políticos de Oslo, ... y a Cruz y Ortiz en el Rijksmuseum con los ciclistas de Ámsterdam. Ni ganas de pedalear le quedaron a los sevillanos. Un calvario que podría repetirse ahora con Norman Foster y Luis María Uriarte , ganadores del concurso internacional convocado en 2019 para la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao . Abrió la caja de los truenos un informe de la Comisión de Monumentos y Patrimonio Histórico de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando , desvelado por ABC el pasado día 2. En dicho informe, que respondía a la consulta realizada por el arquitecto Fernando Pérez Rodríguez-Urrutia –sobrino nieto de Fernando Urrutia, uno de los arquitectos, junto con Gonzalo Cárdenas, del museo original en 1945–, se vertían duras afirmaciones sobre el proyecto: que vulnera la ley, que infringe el Plan General en superficie, altura, contaminación visual..., que no se respetan las construcciones anteriores, que la antigua Plaza Arriaga, abierta y soleada, se convierte en un vestíbulo cerrado del museo; que la argumentación recogida en el Plan Especial es parcial y poco convincente... En suma, que se ha hecho un traje a medida, acoplando la ciudad al edificio y no al contrario . El informe se remitió al Ministerio de Cultura (lo ha recibido y lo estudiará), el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno vasco.

Proyecto de Foster y Uriarte para la ampliación del Museo de Bellas Artes de Bilbao Foster+Partners/LM Uriarte Arkitektura En conversación con ABC, Fernando Pérez dice que, en su opinión, este proyecto es «un expolio cultural, una puñalada al corazón del Ensanche de Bilbao» . La Asociación de Defensa Cívica del Museo de Bellas Artes de Bilbao, explica, ha escrito un manifiesto que hará público este viernes . En él, se insta a «reconsiderar el proceso iniciado y suspender el actual proyecto por las irregularidades e ilegalidades del concurso, del jurado y del proyecto ganador. Exigimos una revaluación de los proyectos finalistas por un jurado independiente, competente y solvente o convocar un nuevo concurso con unas bases precisas e inviolables». «No es de recibo que gane el concurso un proyecto que incumple descaradamente las bases en un edificio y un entorno protegidos –advierte Fernando Pérez–. Foster invade en quince metros el parque de Doña Casilda. Una zona verde pública pasa a ser suelo urbano edificable. El Plan Especial aprobado para la ampliación clasifica el suelo en contra del Plan General vigente. Trata de legalizar una ocupación de zona verde». Una de las salas de exposiciones del museo bilbaíno Foster+Partners/LM Uriarte Arkitektura Además, denuncia que el proyecto de Foster y Uriarte eleva considerablemente la altura de cornisa del edificio actual: «Es una aberración en cualquier legislación patrimonial. Y encima incumple la normativa urbanística. Sobre la zona verde aterriza un ovni , que invade en quince metros de ancho por 50 de largo y hasta una altura de 26 metros y medio. Es como un portaaviones encima del edificio ». En comparación, cita la ampliación del 70, a cargo de Líbano y Beascoa : «Fue modélica, pues respetaba la condición de monumento histórico artístico, que tiene el museo desde 1962». Hoy es BIC. Otros, por contra, advierten que «la declaración como monumento en 1962 se hizo al museo como colección y subsidiariamente a los edificios que los alojan. El nivel de protección del edificio de Urrutia se debe a la función de museo, no a la arquitectura». En 2001 tuvo lugar la última reforma del museo, a cargo del propio Luis María Uriarte , que creó una galería acristalada hacia el parque que permitió la conexión de los dos edificios. ABC se ha puesto en contacto con el arquitecto. Cortésmente, declina hacer comentarios. Fernando Pérez, que lamenta que «el Colegio Oficial de Arquitectos Vasco-Navarro ha mirado a otro lado desde el principio», denuncia que «se incumplen varias leyes (la de Patrimonio Cultural Vasco y la de Patrimonio Histórico Español) y se vulnera el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao de 1994. Hoy por hoy es ilegal que un Plan Especial vaya en contra del Plan General. Está muy bien puesto el nombre del proyecto, ‘Agravitas’ , porque es un agravio al resto de los concursantes, que sí cumplieron las bases. Había proyectos que, con mucho talento y sabiduría, resolvían el dilema de esa ampliación. Como el de Moneo, que era fantástico. Se buscaba un nuevo icono para Bilbao , a 500 metros del Guggenheim. Esto es Bienvenido Mr. Foster ». En su opinión, el Jurado del concurso debía haberse anulado por incompatibilidad manifiesta e incompetencia ». ¿Por qué es incompatible? Dice que, al igual que ocurrió en el concurso del Salón de Reinos del Prado, que también ganó Foster (entonces, junto con Carlos Rubio), «hay personas cercanas a Foster». Se refiere a Luis Fernández-Galiano . En la misma línea, el arquitecto Ignacio Intxausti denuncia que el proyecto de Foster «incumple las bases del concurso, el Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao, las leyes de Patrimonio Cultural Vasco y la de Patrimonio Histórico Español. Es un proyecto ilegal sobre un edificio protegido y registrado como Bien de Interés Cultural (BIC) en un entorno protegido». El nuevo espacio contará con una sala de exposiciones de 2.000 metros cuadrados Foster+Partners/LM Uriarte Arkitektura Por su parte, Miguel Zugaza, director del museo bilbaíno , lamenta que, «directamente, la Academia no ha remitido el informe al museo, ni se puso en contacto con nosotros para su elaboración o redacción. A la hora de informar sobre un asunto de esa importancia y de la gravedad que se manifiesta en el informe, hubiera sido razonable haber tenido la oportunidad de conocer no solo la versión de una parte, sino del conjunto». Se refiere a un informe de expertos independientes (Agustín Azkarate, Arturo Azpeitia y Leandro Cámara) y la publicación «Las arquitecturas del Museo de Bellas Artes de Bilbao», de Maite Paliza. Zugaza se defiende de las graves acusaciones vertidas: « No tengo ninguna duda sobre la legalidad de todo el proceso: el concurso y las fases administrativas hasta la aprobación del Plan Especial. El museo es una institución pública y las normas urbanísticas se tienen que adaptar a las necesidades que tienen las instituciones públicas. No es el primer caso ni será el último en el que se plantee una modificación de una norma para facilitar la expansión o el mejor funcionamiento de un servicio público. El proyecto de Foster, además de permitir reabrir al público la puerta del edificio original, refuerza la horizontalidad y la obra clásica de su fachada. Une y da una lectura singular y de conjunto a las arquitecturas existentes en el museo. Es una solución muy respetuosa con la norma y con las arquitecturas que se han sumado en el tiempo». La Plaza Arriaga, cubierta y con una fachada de vidrio, se convertirá en el centro de visitantes Foster+Partners/LM Uriarte Arkitektura En cuanto al concurso convocado, dice Zugaza que «fue completamente abierto: se presentaron más de 50 equipos de arquitectura. Por méritos, se seleccionó a un grupo de arquitectos muy relevantes. Creo que el Jurado acertó ». ¿Era el de Foster el que más le gustaba a usted? «Fue unánime la decisión de un jurado muy competente en arquitectura, urbanismo, patrimonio histórico-artístico, museografía... Me siento muy orgulloso de haber formado parte de ese jurado y creo absolutamente en su imparcialidad . El proyecto une por primera vez las dos grandes expansiones del museo a través de la Plaza Arriaga. Es una plaza cubierta, pero no pierde su sentido público; al contrario, lo refuerza. La escultura de Durrio recupera su condición de fuente exenta». Dicen las malas lenguas que Zugaza quería un Foster a toda costa, en Madrid o en Bilbao. «En los dos concursos en los que he participado los ha ganado Foster con toda justicia, sin ninguna duda –se defiende–. En ambos, por unanimidad de los jurados, muy independientes y muy diferentes. Me parece una extraordinaria oportunidad que el talento de Foster esté mirando el futuro del museo y del arte y la cultura en una ciudad como Bilbao. Este distrito se ha convertido en un auténtico museo de la arquitectura del siglo XXI : obras de Cesar Pelli, Gehry, Moneo, Siza, Calatrava, Isozaki...» ¿No teme que se pueda paralizar el proyecto? « Si no lo tumba el Covid, no lo va a tumbar un debate , una discrepancia entre antiguos y modernos sobre la armonía del conjunto. Estoy totalmente confiado en la bondad y la legalidad del proyecto, tanto para las arquitecturas existentes como para la ciudad», concluye Zugaza. El Gobierno vasco remite a Zuzaga ITZIAR REYERO Las instituciones vascas involucradas en la reforma del Museo de Bellas Artes de Bilbao no muestran preocupación aparente ante las críticas de la Academia de Bellas Artes de San Fernando sobre el proyecto de Foster. En el Departamento de Cultura confirmaron a ABC haber recibido el informe, aunque remitieron a hablar con el director de la pinacoteca, Miguel Zugaza, como portavoz designado por el Gobierno vasco. Fuentes del consistorio bilbaíno, la principal institución señalada, aseguraron desconocer el documento más allá de lo publicado por este diario y aludieron a la Diputación Foral de Vizcaya como la responsable de la «vigilancia del Patrimonio Cultural». El PP ha registrado en el Ayuntamiento una moción para pedir al Gobierno vasco que realice un informe sobre el plan urbanístico del Ayuntamiento para la reforma y ampliación del museo, ante la sospecha de vulneración de la Ley vasca de Patrimonio, como apunta la Academia. El proyecto quedó aprobado el 26 de noviembre por el Pleno –presidido por la alcaldesa en funciones, Amaia Arregi–, entre críticas de la oposición y las alegaciones de dos arquitectos. PNV y PSE votaron a favor; la oposición se abstuvo.

