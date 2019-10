En la SGAE no hay quien viva: se van los creadores de la serie y les siguen Almodóvar, Bayona, Sorogoyen... Pilar Jurado acaba con la paciencia de los más importantes socios. El Ministerio, cerca del ultimátum ante la descomposición de la entidad

La SGAE ya está al borde de la ruina. En la SGAE ya no hay quien viva. La lista cada vez más larga de socios que abandonan la entidad, hartos de «la pésima gestión» del último año. El pasado lunes, 30 de septiembre, acababa el plazo para comunicar la baja a los autores del Colegio Audiovisual, directores, guionistas y músicos de cine, series y otros espectáculos audiovisuales. El pasado septiembre se cumplía el plazo para las editoriales y el pasado junio para los músicos. Según ha podido confirmar ABC en varias fuentes dentro y fuera de la SGAE, la desbandada es tan grande que deja herida de muerte a la entidad. Los vaivenes y la expulsión de la internacional de las entidades de gestión, sumado a la incapacidad para revertir la situación han agravado la crisis.

De momento solo trascienden nombres de Audiovisual. Pero son grandes nombres, lo cual es grave. Directores como Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Juan Antonio Bayona, Miguel Bardem, Mateo gil y, los que más recaudan en el colegio, los hermanos Alberto y Laura Rodríguez Caballero, creadores de «Aquí no hay quien viva» están en esa lista que la SGAE guarda como el mayor de sus secretos en una caja fuerte dentro de la entidad.

Se dice que no era el momento aún de comunicar los nombres, porque muchos están, como Almodóvar, centrados en promoción de sus películas y prefieren no distraer con este asunto. «Dolor y gloria» se encamina a la carrera internacional para lograr llevarse el Oscar a la mejor película en lengua no inglesa. Por otro lado, otros añaden que la SGAE está dando adelantos a cuenta de sus derechos -práctica muy habitual y legal- a algunos autores con el fin de convencerles para que se queden. A ellos se suman otros profesionales menos célebres pero importantes, como los guionistas de «Amar es para siempre», Julia Altares -que fue miembro de la Junta Directiva de SGAE-; Sergio Barrejón de Bloguionista y otros como Mercedes Cruz y Bárbara Alpuente.

Siempre nos quedará DAMA

Los autores audiovisuales son los que tienen el mejor horizonte, puesto que existe DAMA (Derechos de autor de Medios Audiovisuales), la entidad que se escindió de SGAE en 1999 y que ahora va a celebrar el vigésimo cumpleaños con un gran aumento de la recaudación y con socios muy importantes. Todo un regalo de parte de la SGAE. En DAMA solo quisieron confirmar a ABC que este trimestre han tenido que gestionar 120 nuevas altas, que no se atreven a vincular con las bajas de SGAE, pese a que han llegado todas de golpe.

La pérdida de imagen de SGAE durante su larga descomposición está en boca de todos los autores con los que ha podido hablar este periódico. Se van porque están «hartos, hemos perdido la paciencia. Y si no nos vamos más es porque SGAE está utilizando los adelantos que otorga a los autores como medio de presión», comenta un autor a ABC. «Siempre se dice que el "No a la guerra" causó un daño considerable en la imagen del cine español, pero yo ahora mismo creo que los sucesos que todos hemos visto en la SGAE se han cargado en España la imagen del autor que quiere vivir honradamente de sus derechos de autor, y en el caso audiovisual tantas tensiones y malas prácticas han atrofiado nuestras posibilidades de vivir de nuestro trabajo», dice un destacadísimo miembro del cine español.

La cosa no mejora en el caso de la imagen internacional de SGAE. De hecho según algunas fuentes, ha recibido ya una notificación de una de las más importantes, la británica PRS, una entidad con marcado carácter editorial cuyo repertorio incluye la música más célebre producida en ese país. La notificación advierte de la intención de cancelar los acuerdos de reciprocidad por los que las entidades gestionan los repertorios mutuamente. Con el reino de la «Rueda de las TV» en la Junta Directiva de la SGAE, el exceso de recaudación de los autores de la banda nocturna se sintió gravemente en otros repertorios, sobre todo el internacional.

Por otra parte, esta misma semana se ha celebrado un encuentro en Madrid entre dos entidades extranjeras, Sesac y Sacem, estadounidense y francesa, respectivamente, que ya sobrevuelan la posibilidad de hacerse con los repertorios de los autores que abandonen la SGAE. o estar preparadas en caso de naufragio de la entidad. Se daría la triste paradoja que el repertorio de autores de un país que es una gran potencia cultural, como España, terminara siendo gestionado por entidades extranjeras. Esta posibilidad preocupa y mucho en el Gobierno.

El requerimiento más serio del Ministerio

Por último, y no menos grave, el Ministerio envió ayer un nuevo requerimiento a la entidad de gestión española, en un tono casi de ultimátum. La SGAE desconvocó la Asamblea Extraordinaria que fue convocada para el 15 de octubre. La idea era votar estatutos impidiendo que los autores que han solicitado la baja durante los últimos meses pudieran ejercer su derecho electoral. Se dijo que aplicando los Estatutos estas personas y empresas quedarían en una situación no estatutaria, fuera de la protección legal societaria y por haber mostrado su intención de abandonar la SGAE. Una burda manera de eliminar a los críticos, según numerosos autores. Pero el Ministerio envió un requerimiento en el que informaba a la SGAE de que eso no podría ser así, que todos tendrían derecho a voto y además le exigía la lista de autores que han comunicado la salida de su repertorio de la gestión en la entidad.

La SGAE hizo una finta y comunicó al Ministerio que, desconvocada la Asamblea, no era relevante entregar la lista. Pues bien, el Ministerio no es partidario de esa interpretación y se ha puesto muy serio. Recuerda el requerimiento que el preaviso de salida del repertorio de los autores «tendría consecuencias en términos de recaudación. De hacerse efectiva dicha retirada el 1 de enero de 2020, la merma de ingresos podría tener un impacto económico en la entidad que este Departamento necesita poder valorar en relación con el cumplimiento por la SGAE de las condiciones necesarias para asegurar la eficaz administración de los derechos que conformarían su repertorio en todo el territorio español (artículo 148.1.b del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual)».

El requerimiento exige en el plazo de tres días la información siguiente: «1.- Número de miembros de la SGAE que han realizado el preaviso requerido por el artículo 158.2 del TRLPI para el ejercicio del derecho de revocación total o parcial de sus contratos de gestión con efectos a partir del 1 de enero de 2020, desglosando esta información según el colegio al que pertenezca cada uno de dichos miembros, sin incluir en esta información ningún dato de carácter personal que permitiera identificarlos.»

»2.-Importe bruto (antes de descontar los gastos de gestión) devengado por cada uno de los miembros en los repartos correspondientes a la recaudación del ejercicio 2018 desglosando esta información según el colegio al que pertenezca cada uno de estos miembros, y desglosando a su vez entre cantidades generadas por derechos de gestión colectiva obligatoria y de gestión colectiva voluntaria.»

»3.- Importe bruto del total de los repartos correspondientes a la recaudación del ejercicio 2018 atribuido a los miembros de la SGAE.»

«Total o parcial»

Por último el Ministerio de Cultura recuerda que, «conforme al artículo 191.4.a) del TRLPI, la falta de atención a los requerimientos del Ministerio de Cultura y Deporte realizados al amparo de lo dispuesto en el artículo 154 del TRLPI, constituye una infracción leve». Tal vez por eso la entidad no ha hecho mucho caso hasta ahora a las cartas recibidas desde Cultura.

Hasta ahora la SGAE ha jugado a resistir todas las peticiones y seguir huyendo hacia delante. ¿Podrá en esta ocasión esquiviar la colisión con el Ministerio que podría acabar planteándose la retirada de licencia, total o parcial, ante la gravedad de la situación?