El retraso en las ayudas de Cultura para el Covid-19 pone al sector contra las cuerdas

Cifras y personas son como agua y aceite, difíciles de mezclar. Cuando la pandemia nos puso contra las cuerdas y el confinamiento nos obligó a encerrarnos, el Gobierno tardó dos meses en publicar su batería de ayudas urgentes para el sector cultural con el objetivo ... de mitigar el destrozo que la Covid-19 y el confinamiento estaba causando al mundo de la cultura , uno de los más afectados por vivir del público. El 5 de mayo se publicó el Real Decreto 17/2020, que prometía ayudas extraordinarias para las artes escénicas (23,7 millones), el cine (13,2), el arte contemporáneo (1 millón) y el libro (4 millones). A día de hoy, todavía no ha llegado un solo euro a las compañías y a los responsables de los proyectos. Han pasado cinco meses.

«Es difícil, debe ser muy difícil», concede uno de los productores teatrales más afamados de España, «tener todo listo, encontrar el dinero, ponerlo en marcha. Pero con las ayudas va a ocurrir como con la vacuna. Si llega demasiado tarde, muchos se quedarán por el camino», se lamenta.

Endeudamiento insostenible

La comparación no puede ser más pertinente. Todo el sector de la cultura que vive del público está en una situación económica gravísima. «Hay muchas empresas que empiezan a quedarse por el camino o se plantean abandonar. ¿Las cosas de palacio deben ir tan despacio? Si no recibimos el dinero pronto no podremos producir y como consecuencia muchos no podrán programar », vaticinan.

Las reducciones de aforo y la tardanza de las subvenciones prometidas no ayuda. «Es vital que lleguen a tiempo, porque ya esta cayendo gente», añade otro productor. Los créditos a través del CREA han permitido acceder a financiación, pero también suponen un endeudamiento poco sostenible para los más débiles. «El oxígeno falta desde hace mucho tiempo ya», comenta un exhibidor de cine, «y no tenemos mucho margen. Aunque es la primera vez que las salas están entre los beneficiarios, la situación es dramática ».

Y eso que, de las ayudas prometidas, las de cine han sido las únicas cuya convocatoria se hizo de manera extraordinaria y sobre las que el Ministerio ya ha emitido tres resoluciones (la tercera ayer) parciales para avanzar en el procedimiento de concesión. El monto cumple con los 13,2 millones prometidos, y al tener avanzado el proceso burocrático serán las primeras que lleguen para paliar la situación. El Ministerio ha prometido que las tendrán en noviembre. Serán los primeros.

Las dedicadas a las artes escénicas, música, danza y circo se han convertido en un laberinto burocrático perfecto . No hubo convocatoria separada, sino que se incluyeron entre las ayudas ordinarias, en una convocatoria única. «Hubo un zoom en agosto de más de 400 empresas con los técnicos del Ministerio para informarnos de que se ampliaban las ayudas a los espacios y se facilitaban aún más las de las giras», recuerda uno de los responsables de compañías que participaron, visiblemente preocupado. «Mi impresión es que nadie está cumpliendo con los plazos razonables salvo las compañías privadas . Desde luego, las administraciones no», sentencia, crítico.

Nueva línea para Arte

Las ayudas del Libro, Lectura y Letras y las de promoción del Arte han sido igualmente convocadas, pero no constan resoluciones en la web del Ministerio (a día de ayer), con lo que es posible que tarden. En el caso de las de arte, a las prometidas en el Real Decreto 17/2020 se ha sumado una para la promoción del arte español por 638.000 euros .

Todo son cifras puestas encima del papel, pero aún no ha llegado un solo euro a quienes lo necesitan en el sector. «Es probable que se dieran demasiada prisa en anunciarlo y que luego hayan encontrado dificultades para ir más rápido al aterrizar sus anuncios, esperar el crédito de Hacienda o hallar el personal y el tiempo necesario para dar forma al papeleo», comenta otro de los productores consultados.

En definitiva, algunas de las áreas del Ministerio de Cultura no han cumplido con las expectativas de un sector que espera una mayor eficacia con los plazos. «Cinco meses sin una resolución siquiera es demasiado tiempo, dada la gravedad de la situación» . Todos los afectados ponen en valor que se haya cumplido el compromiso con las cantidades prometidas, al menos, pero destacan que en los despachos del Ministerio debería haber «una sensación mayor de velocidad y preocupación ante la que viene, porque esto no ha terminado», concluyen.