Muere Stanley Donen, director de «Cantando bajo la lluvia»

Stanley Donen, director de clásicos del Hollywood más dorado como «Cantando bajo la lluvia», «Charada» o «Siete novias para siete hermanos», ha muerto a los 94 años. El cineasta, que recibió el Oscar honorífico en reconocimiento a toda su carrera en 1997, también dirigió «Dos en la carretera», «Al diablo con el diablo» o «Un día en Nueva York».

Tras la confirmación del hijo de Donen, fue el crítico de cine del «Chicago Tribune», Michael Phillips, el que comunicó, a través de Twitter, la muerte del cineasta, al que definió como un director de «un talento enorme y a menudo descuidado».

Confirmed by one of his sons this morning: Director Stanley Donen has died at 94. With Gene Kelly he brought ON THE TOWN and SINGIN’ IN THE RAIN into the world; on his own, 7 BRIDES, CHARADE and TWO FOR THE ROAD. A huge, often neglected talent. #StanleyDonen