El egocéntrico homenaje de Madonna a Aretha Franklin en donde solo habla de sí misma

La pasada noche se entregaron los premios de la música de la MTV y uno de los momentos cumbre de la gala lo protagonizó Madonna... y no exactamente para bien. La artista quiso homenajear a Aretha Franklin y contó que la primera canción que cantó en una audición fue de ella, que fue su inspiración y le abrió las puertas a lo que es ahora.

Sin embargo, la ambición rubia enfureció a los fans porque, en realidad, pasó mucho más tiempo hablando de sí misma que de la reina del soul. En un discurso de 10 minutos, Madonna recordó sus primeros días como cantante y bailarina, incluyendo una audición en la que interpretó una versión a cappella de la icónica «(You make me feel like) A Natural woman» de Franklin.

Ese casting le consiguió un trabajo como cantante en París, pero Madonna lo descartó para regresar a Estados Unidos y aprender a tocar la guitarra, donde se convirtió en una de las estrellas del pop más grandes del mundo.

Así, este discurso, y su falta, verdaderamente, de un tributo real a la reina del soul no pasó desapercibido, por supuesto, en Twitter. Los usuarios se apresuraron a señalar el egocéntrico «speech» de Madonna para hablar de nadie más que de Madonna. Aquí ponemos una pequeña remesa de tuits:

The Aretha Franklin tribute is Madonna talking about herself at great length?

Madonna made Aretha Franklin's death about herself and her own musical journey, and honestly, this is some of the whitest shit I have ever seen. #VMAs