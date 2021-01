Arqueólogos afirman haber encontrado el lugar donde Salomé pidió la cabeza de San Juan el Bautista

La fortaleza de Maqueronte, en el desierto de Judea, fue dirigida por el rey hasmoneo Alejandro Janneo (104-78 a. C.) en torno al año 90 a. C., pero Herodes I el Grande la reconstruyó para defender sus territorios y, a su muerte, pasó a manos de su hijo Herodes Antipas. Fue durante esta etapa cuando fue encarcelado entre sus muros el profeta Juan el Bautista. Allí bailó Salomé para Herodes Antipas en la celebración de su cumpleaños poco antes de la Pascua, según el relato bíblico.

La misión arqueológica húngara dirigida por Győző Vörös, que lleva años excavando las ruinas que ahora pueden ser visitadas por el público, recoge en una publicación que ha descubierto la estancia donde la hija de la futura esposa de Antipas pidió, aconsejada por su madre Herodías, que le sirvieran la cabeza del santo en bandeja después de su danza.

De acuerdo con Live Science, las investigaciones se centran en un área hallada en Maqueronte. Vörös recoge en su libro («Holy Land Archaeology on Either Side: Archaeological Essays in Honor of Eugenio Alliata» -«Arqueología de Tierra Santa desde ambos lados. Ensayos en Honor a Eugenio Alliata»-, Fondazione Terra Santa, 2020).) que en ese espacio han encontrado un nicho en forma de ábside probablemente sean los restos del trono de Herodes Antipas.

Did archeologists uncover the original dance craze? This may have been where Salome made a request for John the Baptist's head. https://t.co/8sAEaHw3R0pic.twitter.com/TZEB8tylsW