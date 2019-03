¿Por qué los antiguos romanos dibujaban penes en las paredes?

Acabamos de dibujar una sonrisa en nuestro rostro con esta noticia de que en el siglo II a. C. un grupo de soldados romanos encargados de r eparar partes del Muro de Adriano cincelaron un pene en una de sus paredes. Es más habitual de lo que parecía, además de que estas inscripciones esculpidas por estos soldados nos dan pistas y nos permiten descubrir qué unidades militares estaban involucradas en el trabajo. Pero: ¿por qué tallaban penes?

En la era romana, el símbolo del falo significaba buena suerte y era algo común, según le dijo Mike Collins, uno de los responsables del mantenimiento del Muro de Adriano a «The Guardian». De hecho, ya se han encontrado unos 57 símbolos de este tipo en estas mismas paredes.

This Phallus is a Roman symbol meaning 'good luck'



This graffiti from 207AD was discovered at a quarry near Hadrian's Wall quarry during recording work with archaeologists from @uniofNewcastlehttps://t.co/bmu8wMqCK0pic.twitter.com/GdiuXyDwEp