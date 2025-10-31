SpaceX planea una misión simplificada a la Luna para recuperar el favor de la NASA y China amenaza con pisarla antes de 2030

SpaceX, la empresa del siempre polémico Elon Musk, se está replanteando su forma de enviar astronautas de la NASA a la Luna. La idea original era alunizar con Starship en dos años; sin embargo, el retraso en las pruebas del megacohete, que ha registrado ... varios intentos fallidos y no ha avanzado demasiado en las últimas pruebas, ha motivado que la NASA amenace con rescindir su contrato para el Programa Artemis, el nuevo 'Apolo' que llevará de nuevo tripulaciones humanas sobre nuestro satélite. Como respuesta, la compañía ha anunciado este jueves que ha propuesto a la agencia un «plan simplificado» que agilizaría el regreso a la Luna de EE.UU.

«En respuesta a la reciente llamada, hemos compartido y estamos evaluando formalmente una arquitectura de misión y un concepto de operaciones simplificados que creemos permitirán un retorno más rápido a la Luna, al mismo tiempo que mejoran la seguridad de la tripulación», señala SpaceX en un extenso comunicado en su web sobre los avances de Starship, que pese a once vuelos de prueba, aún no ha conseguido ni siquiera alcanzar la órbita terrestre.

La agencia contrató a SpaceX en 2021 para utilizar Starship en las dos primeras misiones lunares del programa Artemis, y posteriormente Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos (jefe de Amazon) ganó un contrato para otras misiones Artemis. Sin embargo, este año la agencia espacial estadounidense se ha visto envuelta en un caos político debido a preocupaciones de que sus contratistas lunares no avanzan con la suficiente rapidez, a los planes del gobierno de Donald Trump para reducir el personal de la agencia y a la vacante del cargo de administrador permanente de la NASA, que de momento está ocupado de forma temporal por Sean Duffy, quien también dirige el Departamento de Transporte.

La semana pasada, Duffy declaró en televisión que SpaceX estaba retrasado en el desarrollo de Starship y que la agencia abriría el contrato de Artemis a otras empresas rivales que puedan presentar un plan más rápido para llevar humanos a la superficie lunar. Aquí entraría la lanzadera New Glenn, de Blue Origin, que sí logró llegar a la órbita terrestre en su primer vuelo de prueba el pasado mes de enero. Sin embargo, también le faltan años de desarrollo para poder llevar a la Luna un módulo de aterrizaje capaz de transportar humanos.

China pisando los talones lunares

Por otro lado, China continúa sus planes espaciales para conquistar también la Luna y el mismo día anunciaba que su objetivo era pisarla «antes de 2030». El portavoz de la Agencia Espacial de Misiones Tripuladas (AEMT) de China, Zhang Jingbo, ha indicado que el desarrollo y la construcción de los principales sistemas del proyecto «progresan de forma fluida en general».

Según Zhang, el cohete Long-March-10, la nave tripulada Mengzhou, el módulo lunar Lanyue, el traje espacial Wangyu y el vehículo de exploración Tansuo han completado las tareas fundamentales de la fase de prototipos inicial, mientras que los sistemas de lanzamiento, control y recuperación «avanzan a buen ritmo». Durante este año se han realizado con éxito varios ensayos clave, incluidos la prueba del sistema de propulsión de la segunda etapa del Long March-10, la prueba de escape a altitud cero de la nave Mengzhou y la verificación combinada de aterrizaje y ascenso del módulo Lanyue.

Zhang ha adelantado que en los próximos meses se llevarán a cabo nuevas pruebas críticas, como la integración del módulo Lanyue, los ensayos de escape térmico y de máxima presión dinámica de la Mengzhou y los vuelos de verificación a baja altitud del Long March-10. «El objetivo de lograr el primer alunizaje tripulado chino antes de 2030 se mantiene firme, aunque el proceso conlleva una carga de trabajo elevada, altos requisitos de calidad y un calendario de vuelos muy exigente», señaló el portavoz.