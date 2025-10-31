Suscribete a
SpaceX planea una misión simplificada a la Luna para recuperar el favor de la NASA y China amenaza con pisarla antes de 2030

La compañía de Elon Musk ha anunciado que revisará sus métodos después de que el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, amenazara con abrir el contrato del Programa Artemis a otras empresas

El choque entre Musk y Trump sacude a la NASA y pone en riesgo el programa espacial

Recreación de un cohete Starship en la Luna
Recreación de un cohete Starship en la Luna SpaceX

SpaceX, la empresa del siempre polémico Elon Musk, se está replanteando su forma de enviar astronautas de la NASA a la Luna. La idea original era alunizar con Starship en dos años; sin embargo, el retraso en las pruebas del megacohete, que ha registrado ... varios intentos fallidos y no ha avanzado demasiado en las últimas pruebas, ha motivado que la NASA amenace con rescindir su contrato para el Programa Artemis, el nuevo 'Apolo' que llevará de nuevo tripulaciones humanas sobre nuestro satélite. Como respuesta, la compañía ha anunciado este jueves que ha propuesto a la agencia un «plan simplificado» que agilizaría el regreso a la Luna de EE.UU.

