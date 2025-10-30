Suscribete a
El fin de la supremacía intelectual humana: los chimpancés pueden razonar como nosotros

Un nuevo estudio muestra que los chimpancés son 'pensadores' mucho más sofisticados de lo que creíamos, ya que pueden modificar sus convicciones cuando se les presenta nueva información, una característica clave del pensamiento racional

Los chimpancés no tienen 'mommy issues': crecen sin grandes traumas causados por madres tóxicas

Imagen del Santuario de Chimpancés de la Isla Ngamba, en Uganda, donde los científicos llevaron a cabo sus experimentos
Imagen del Santuario de Chimpancés de la Isla Ngamba, en Uganda, donde los científicos llevaron a cabo sus experimentos
José Manuel Nieves

Ya sabíamos que los chimpancés y los humanos somos parientes muy, muy cercanos. Que compartimos con ellos el 99% de nuestro ADN; que ambos procedemos de un ancestro común que vivió hace unos seis millones de años; que nuestra estructura corporal es muy similar; ... que los dos somos capaces de utilizar diferentes objetos como herramientas para cumplir diferentes tareas; que podemos transmitir y compartir conocimientos entre grupos y generaciones; que los dos formamos alianzas y vivimos en grupos sociales complejos; que podemos cooperar en un gran número de tareas; que ambos usamos las mismas expresiones faciales y gestos para expresar sentimientos; que sentimos empatía y establecemos fuertes vínculos afectivos...

