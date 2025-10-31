Suscribete a
ABC Premium

De catástrofes a barcos pirata: Copernicus, el ojo espacial que todo lo ve

Cada seis días, los satélites europeos Sentinel radiografían nuestro planeta, fotografiando terremotos, riadas, el aire que respiramos e incluso el tráfico marítimo en busca de malhechores

Sentinel-2C: despegan los nuevos 'ojos' espaciales europeos para vigilar desde desastres naturales a guerras

En la imagen de la izquierda, Valencia tras la dana; en medio, Ámsterdam en imagen de radar; a la derecha, el ojo del huracán Melissa; todas las imágenes tomadas por satélites Sentinel
En la imagen de la izquierda, Valencia tras la dana; en medio, Ámsterdam en imagen de radar; a la derecha, el ojo del huracán Melissa; todas las imágenes tomadas por satélites Sentinel Copernicus
Patricia Biosca

Patricia Biosca

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El 29 de octubre de 2024, la lluvia cayó sobre Valencia como si el cielo se hubiera roto. Según la Agencia Estatal de Meteorología contó después, en apenas ocho horas la ciudad recibió el agua de todo un año. Calles convertidas en ríos, barrios anegados, ... puentes cortados… Una dana histórica, la peor en décadas, que acabó con la vida de 237 personas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app