Escucha las noticias de este martes 14 de octubre

SpaceX lanza su megacohete Starship en exitoso vuelo de prueba

Se precipitó en el Océano Índico un poco más de una hora después del despegue, tras liberar satélites simulados como en su vuelo anterior

Un cohete Super Heavy de SpaceX que transporta la nave espacial Starship despega en su undécimo vuelo de prueba
El megacohete Starship de SpaceX despegó y amerizó con éxito el lunes en su más reciente vuelo de prueba, en momentos en que la compañía del magnate Elon Musk lucha por adecuar su tecnología aeroespacial para llegar a Marte ya la Luna.

La NASA ... planea usar el gigantesco cohete , el más grande y poderoso del mundo, en sus esfuerzos por llevar astronautas a la Luna. También es clave para el objetivo de Musk de llevar humanos a Marte.

