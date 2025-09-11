Suscribete a
ABC Premium

Terapias de pareja: lo que sí y lo que no puede arreglar

Los amagos de ruptura sentimental viven un repunte tras las vacaciones de verano. Psicólogos especializados revelan cómo funcionan estas sesiones y en qué casos pueden reforzar o salvar la relación

Por qué el amor no es suficiente para que una pareja funcione

Ana Asensio, doctora en Neurociencia: «Leer no es un pasatiempo, sino que permite construir una reserva cognitiva para envejecer mejor»

¿Para qué sirven las terapias de pareja?
¿Para qué sirven las terapias de pareja? JM NIETO
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Decía mi abuela Benita mientras cosía que, para que una prenda dure toda la vida, no basta con remendar lo visible, sino que hay que deshilvanarla del todo para reforzar las costuras internas. Las terapias de pareja son algo así, una suerte de revisión ... de patronaje para entender cómo fue diseñada. Al menos es como lo describen los psicólogos especializados en vínculos, que viven el mayor repunte de consultas del año tras las vacaciones de verano.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app