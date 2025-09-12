Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima: «Si tu pareja te pide tiempo para ver qué siente, es que ha conocido a una tercera persona»
Una relación implica compromiso, comunicación, respeto mutuo y esfuerzo constante para comprender mejor a la otra persona y construir un proyecto de vida consolidado. Sin embargo, lograrlo no es nada fácil.
Cada vínculo es diferente y, con el tiempo, se atraviesan etapas de todo tipo. Hay momentos de felicidad y armonía, pero también surgen desafíos y retos que afrontar. La convivencia, las expectativas o los contrastes en la personalidad ponen a prueba a la pareja. Algunas apuestan por superar los baches juntos y de la mano. Otras, en cambio, optan por separarse.
También hay un tercer escenario y es que uno de los dos miembros le pide al otro un tiempo. Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional, asegura que le llegan muchos pacientes a consulta envueltos en esta situación. Por ello, ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que explica cómo hay que actuar al respecto. La experta ha sido muy clara.
La psicóloga Silvia Congost asegura que si tu pareja te pide tiempo «jamás está pensando en ti»
Silvia Congost, psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional, indica que muchos pacientes llegan a su consulta y le cuentan que su pareja le ha pedido un tiempo. La experta tiene muy claro cómo se debe actuar al respecto. «¿Perdona? Te dejan, te piden tiempo porque quieren ver si te echan de menos, si les haces falta o no. ¡Anda ya!», declara.
La profesional de salud mental revela cuál es, a su juicio, la mejor forma de afrontar este problema en la relación. «Lo que tienes que decir es: 'Pues mira, espero y deseo que tu conclusión, cuando lo aclares, sea que no para que no vuelvas porque la puerta va a estar cerrada'. Espero que, por tu dignidad, tu respuesta sea esa y que no cedas ante esa estupidez que te despoja por completo de toda la dignidad que te quede», sostiene.
«Espero que no cedas ante esa estupidez que te despoja por completo de toda la dignidad que te quede»
Silvia Congost
Psicóloga experta en autoestima y dependencia emocional
Congost asegura que esa persona «jamás está pensando en ti, solo en sí mismo». Pero esto no es todo. «A veces esto ocurre con un añadido, que es que han conocido a una tercera persona. Te dicen que quieren ver qué sienten. Incluso hay quienes aguantan y toleran eso. No es porque sean tontas, es porque están en 'shock', no lo entienden y no se lo esperan», afirma la psicólga.
«Si te pasa, respira profundo, conecta con tu dignidad y, poco a poco, cierra esa puerta con llave. Luego trabaja tu autoestima para asegurarte de que no la vuelves a abrir nunca más», concluye la experta.
