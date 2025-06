¿Serías infiel o crees que tu pareja te lo sería? Haz este test de 10 preguntas y descúbrelo

¿Qué se considera infidelidad? Cada persona tenemos unos límites que hacen que nuestra relación funcione. Lo que para mí sería inadmisible, para otra persona puede no ser nada grave. La psicóloga y experta en relaciones de pareja Lara Ferreiro, autora del libro '¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta', ha elaborado este sencillo test que no solo sirve para conocerte mejor, también para saber dónde están tus «topes» y si tu pareja piensa lo mismo que tú o tenéis que llegar a acuerdos...

1. Cuando ves a alguien atractivo/a en la calle, en un bar o en tu trabajo, ¿qué haces?

a) Miro para otro lado, ¡respeto al máximo a mi pareja!

b) Le miro, me excito y fantaseo con una noche loca juntos.

c) Me acerco y le pido el WhatsApp ¡Quién sabe!

2. ¿Te abrirías un perfil en la aplicación de citas para infieles llamada Ashley Madison?

a) No. Soy tan fiel como los pingüinos.

b) Puede, cotillear no es pecado ¿No?

c) ¡Claro, soy fan número uno de Ashley Madison!

3. Cuando tienes una fuerte discusión con tu pareja, ¿Cómo reaccionas?

a) Jamás me voy a dormir estando peleados, el mejor sexo es el de la reconciliación

b) Me dan ganas de llamar a alguien de mi chorbi-agenda para vengarme un poco...

c) Escribo a mi ex. Las peleas me hacen querer huir de mi relación.

4. ¿Te apuntarías al casting de la Isla de las Tentaciones?

a) ¡Ni de broma! Tenemos confianza ciega mutua.

b) Quizas si, si me lo pidiese mi pareja,

c) ¡Iría de cabeza! Yo no soy muy de resistirme a las tentaciones, se que saldríamos separados.

5. Si te aseguran que tu pareja NUNCA va a enterarse… ¿Pasarías una noche loca con tu mito erotico?

a) No, ni aunque me pongas delante a Brad Pitt o Elsa Pataky.

b) Quizás. Si nunca se va a enterar… Ojos que no ven, corazón que no siente.

c) Claro que sí, ¡Esa experiencia no hay que dejarla pasar!

6. Recibes un mensaje subidito de tono de alguien que no es tu pareja y que en el pasado tonteasteis, ¿Qué haces?

a) Le respondo: 'Prefiero no seguir hablando porque tengo pareja'.

b) Le sigo un poco el rollo porque me da subidón de adrenalina y ego. Por un par de mensajes no se considera infidelidad.

c) Le respondo: «El viernes mi pareja no está en casa… ¿Quedamos?»

7. Tu pareja te propone una relación abierta o ir a una fiesta swinger (intercambiar sexo con otras personas), ¿qué dices?

a) No, gracias. Prefiero la exclusividad al 100%

b) No me importaría probarlo, pero eso sí, con unas reglas bien claras.

c) ¡Por fin! Ya está bien de tanto aburrimiento y monotonía.

8. ¿Cómo reaccionarías si te enterases de que tu pareja tontea con alguien por Instagram?

a) Me daría celos, pero confiaría en él/ella.

b) No me gustaría. Se lo devolvería haciendo lo mismo. Ojo por ojo.

c) Me callaría. Así no me sentiría tan culpable por haberme enrollado con mi compi de trabajo.

9. Lleváis meses tu pareja y tu, sin tener sexo ¿Qué haces?

a) Busco maneras de reavivar la chispa con mi pareja. ¡Que viva el Kamasutra!

b) Salgo con mis amigos de fiesta sin mi pareja, y me planteo ligar con alguien esa noche.

c) Le pongo los cuernos. La vida es muy corta como para renunciar al sexo.

10. Si descubres que tu pareja te ha sido infiel, ¿Qué sientes?

a) Mucho dolor. Sugiero ir a una terapia de pareja para ver si podemos seguir o romper.

b) Me muero de celos y de rabia. Con la de veces que yo he tenido la oportunidad de serle infiel y no lo he hecho… ¡Se acabó la relación !

c) Finjo que me cabreo para que no se me note que yo también le he puesto los cuernos…

Resultado

Mayoría de A: el perfil monógamo

Sabes dónde está tu lugar en la relación de pareja y respetas el compromiso. La fidelidad es tu bandera y los celos no te hacen perder la cabeza.

Consejo: «Sigue cultivando la confianza y el diálogo con tu pareja, el amor sano se construye cada día, aunque tu pareja y tú corréis el riesgo de acabar un poco aburridos, podéis trabajar juntos para no caer en la rutina. si la monogamia os hace feliz, seguid así», indica Lara Ferreiro.

Mayoría de B: el infiel en construcción

Te gusta jugar con fuego, puedes acabar quemándote y ser infiel a tu pareja.

Consejo: «No te engañes. Habla claro con tu pareja, explora qué te hace sentir así y pon límites para no perder lo que tienes por un capricho. Revisa si sigues enamorado/a de verdad para no terminar haciendo daño a nadie. Piensa que lo que quieres es cortar tu relación o te falta algo. Revisa si una relación monógama es o no para ti», sentendica la psicóloga.

Mayoría C: el infiel crónico o la infiel crónica

¡Eres infiel por naturaleza! La monogamia te queda pequeña y buscas emociones sin ataduras ni remordimientos.

Consejo: Lara Ferreiro te invita a reflexionar si esa libertad amorosa te hace feliz realmente o si la llevas por bandera porque en realidad tienes algunas heridas emocionales. Sé sincero con tu relación, si no quieres ser monógamo, plantéate una relación abierta o gozar de la soltería.