Luis Castellanos, filósofo: «El lenguaje positivo es una sonrisa que calma la mente»

El filósofo Luis Castellanos, autor de 'Educar en lenguaje positivo' y 'El lenguaje de la felicidad' acaba de publicar 'Inteligencia bondadosa', donde nos propone sesenta y tres palabras clave que lo cambiarán todo. A través de estas palabras exploraremos y descubriremos cómo despertar nuestra curiosidad para encender nuestros sueños más grandes, nuestra imaginación y nuestra capacidad de innovación.

En 'Inteligencia bondadosa' aprenderemos de una manera directa y sencilla cuáles son las palabras de impacto que pueden dar forma a la educación de nuestros hijos y que marcarán la diferencia en su futuro, en el nuestro como padres y madres, y en el del planeta, porque con la iB encontraremos lo que nos une para soñar con otras maneras de educar y hacer esos sueños realidad.

- ¿Qué debe esperar el lector de su libro el lector?

63 enseñanzas sencillas para ser un guía fiable en la educación de nuestros hijos para que sean buenas personas, sanas y felices.

63 palabras que inspiran nuestras acciones y que lideran la transformación de quiénes queremos ser y, sobre todo, cómo queremos ser como padres y madres.

63 respuestas a cómo queremos educar, en ese anhelo tan profundo de nuestra mente y corazón, donde deseamos que nuestros hijos e hijas sean buenas personas y felices.

63 nuevas redefiniciones de las palabras y sus enseñanzas más valientes para percibir el mundo; una exploración nueva de la existencia.

63 herramientas que lo cambian todo.

Este es el espíritu de la educación: ser buenas personas y felices. Y de esto va el libro y sus 63 enseñanzas.

- ¿Por qué ha escogido estas 63 palabras y no otras?

He querido llegar a la expresión más poderosa, al alma del sentimiento de las palabras, aquella que dictan las mismas palabras. Su espíritu. Redefinir en mi mirada el mundo y aprender a actuar en él con calidez de corazón con pocas palabras. Tengo un diccionario con miles de palabras, muchas grandes palabras, pero he elegido aquellas que has salido victoriosas en mi mente, en mi habla y en mi único corazón. Son palabras joya.

63 palabras que para mí son mis enseñanzas, lo que he aprendido en mi paso de vida (casi una por año). Son pequeñas intervenciones en mi mente, en mi cuerpo y en mi habla que me inspiran a dirigir mi comportamiento en casa como padre, como hermano, como hijo, como escritor, como amigo…

Tu puedes escoger las tuyas y encontrar su alma, su corazón y dejar que te habiten. Eso es lo que aconsejo.

- Su libro lleva como título 'inteligencia bondadosa'. ¿Cómo la definiría?

El acto, la acción, más sublime y culminación de la inteligencia es la bondad. La clave de la inteligencia bondadosa es que proporciona soluciones a los problemas de nuestra existencia, de la vida cotidiana, para que nos enamoremos del mundo y de todo lo que contiene, a través de la calidez de corazón.

Con la inteligencia bondadosa puedes decir que has encontrado la verdadera calidez de corazón. La paz interior. Tener un buen corazón es la llave de un buen camino por la vida. Si el corazón falla tenemos un mal camino por la vida.

La bondad es discernimiento desde la inteligencia de las decisiones que somos capaces de tomar para crear y desarrollar un buen futuro para todos los seres. Además, con la inteligencia bondadosa resolvemos problemas y tomamos decisiones que protegen el futuro.

- ¿Por qué sería interesante educar o educarse en ella?

Porque desarrollamos en nosotros y en nuestros hijos e hijas creatividad compasiva, es decir, dicha y gozo por vivir. La compasión es un estado superior de inteligencia respecto a la empatía (capacidad de sentir lo que sienten los demás), es tener el compromiso y las herramientas para aliviar el sufrimiento. La compasión es la expresión mas alta de la calidez de corazón.

Educar y educarse en inteligencia bondadosa es hacer de las palabras y sus enseñanzas lugares más habitables; ellas habitan en nuestra mente, son nuestro verdadero hogar, son nuestras guías y nuestras guardianas. Creer que con ellas mejoramos los espacios de todos nuestros hogares, de nuestras escuelas, de nuestras empresas… el lenguaje es el gran agente de cambio.

La ansiedad, la angustia y la inseguridad respecto al futuro se extiende cada vez en más ámbitos de la vida y la inteligencia bondadosa alivia ese sufrimiento y proporciona soluciones profundas.

- ¿Cómo podemos crear una mente en paz con las palabras que utilizamos?

Nuestras hijas e hijos se merecen un mundo en paz y nosotros también. Uno de los grandes objetivos de la inteligencia bondadosa es que tengamos paz interior, pilar fundamental de cualquier otra paz en el mundo.

El camino es dejarse guiar, enseñar y cuidar por las palabras victoriosas. Por aquellas palabras que habitan la paz, guían la paz y son guardianas de la paz, antes de que el corazón empiece a fallar y se quiebre.

Palabras como: beso, abrazo, amabilidad, instante, alegría, coraje, lágrimas, SITUD (lo veremos más adelante), pasear, bailar, escuchar, intención, conexión, esperanza, pausar, pararse, presencia…nos necesitamos. Son algunas de las palabras-enseñanza que aparecen en el libro.

- ¿Cuándo sabremos si hemos creado una mente de paz?

Cuando no te dejes arrastrar por las tormentas de los demás y seas capaz de llevarlos a tu paz, como dice Pema Chödrön. Y, sobre todo, cuando cada mañana te levantes y te digas: ¿qué paz puedo aportar yo hoy?

- ¿A qué se refiere en su libro a ir ligeros de equipaje en las palabras?

Las palabras son como joyas preciosas. He elegido 63 joyas preciosas. No más. Ligeros de palabras pero joyas para vivir. Somos hiperconsumidores de lenguaje, de palabras vacías.

Comprender qué palabras son valiosas para saber cómo percibo el mundo y cómo dirijo mi comportamiento para que sea un ejemplo para mis hijos e hijas y para la sociedad. Esta es la función de la inteligencia bondadosa: elegir pocas palabras que te habiten, te guíen y sean las guardianas de tu único corazón.

- ¿El orden en el que ponemos las palabras influye en lo que queremos contar y cómo lo entiende quien nos escucha o lee?

Aquí aparece con toda su fuerza la expresión más poderosa de la palabra amor. El amor es la verdad abriéndose paso en el orden de tu corazón.

Primero descubre el orden de las palabras que habitan en ti. Qué palabra esta la primera y luego la segunda y así poquito a poco sabrás cuál es el orden de tu tiempo y tu forma de estar en el mundo. Creo que el amor es más grande que todo. Déjalo aparecer en lo que cuentas, deja que escuchen cómo cada día meditas en tus ojos, porque allí encuentras la hermosa persona que vive en tu interior y desde allí hablas.

La gente tiene que ver esa hermosa persona que eres tú, escucharla, leerla, sentirla… Esto es la valentía y el coraje de la inteligencia bondadosa. Si nuestro corazón y nuestra mente no están en el orden del amor será difícil contar historias significativas para proteger y tener un buen futuro.

- ¿Cómo podemos educarnos en hablar con mejores palabras?

Habitar, vivir y sentir dos palabras: silencio y quietud (SITUD).

SITUD, es allí, solamente allí, donde se reparan los latidos fatigados, el dolor y el sufrimiento, el miedo y la angustia, la ansiedad y la soledad.

SITUD, es cuando el corazón se pone en movimiento hacia la compasión, la bondad amorosa, la calidez de corazón hacia nosotros mismos y los demás.

SITUD, transforma nuestros ojos, nuestras manos, nuestro habla, nuestro tacto, nuestro oídos… en inteligencia bondadosa

- ¿El lenguaje positivo nos hace ser mejores personas?

Es un buen principio, un camino, un hallazgo valioso para los momentos difíciles. Sujetos a las condiciones cambiantes de nuestro mundo interior y exterior el lenguaje positivo es una luz que despeja el camino del día. Es una sonrisa que calma la mente.

Lo que es cierto es que en una sociedad del bienestar no tenemos un lenguaje de bienestar, palabras que sanen. Atacamos y herimos con nuestras palabras y, además, con nuestro lenguaje justificamos el dolor que causamos.

Así no cambiaremos. Nos falta movilizar nuestra inteligencia, salir de la ignorancia del lenguaje que manipula y no cuida nuestro presente y futuro.

La ignorancia es un conocimiento, pero es un conocimiento erróneo y la causa de casi todos nuestro males. El lenguaje de hoy en día nos lleva por un mal camino por la vida.

Ser mejores personas es movilizar la inteligencia bondadosa de las personas.

- ¿Cree que se hace buen uso del lenguaje?

Hoy predomina un uso del lenguaje a favor del poder, de la codicia, de la persuasión ausente de vida, del hiperconsumo… Todo muy bien diseñado, pero escaso de inteligencia como decíamos antes… Nos aleja de un mundo en paz, mas amable, más sabio y más compasivo, que es el fruto de la inteligencia bondadosa.

¿Quién imaginará lo imposible, qué lenguaje construirá ese camino, quién soñará los sueños de paz y, sobre todo, cómo trabajaremos para hacerlos realidad?

Para saber si hacemos buen uso del lenguaje solo hace falta que ciando veamos, escuchemos o leamos nos encontremos los tres inseparables del buen camino por la vida, de la inteligencia bondadosa: toda acción con calidez de corazón es honesta, no violenta y compasiva.

Honestidad, no violencia y compasión son la guía de nuestros ojos de la mente, del corazón y del habla para saber si estoma ante una buena persona, alegre y feliz.

Sobre el autor

Luis Castellanos es filósofo, pensador de referencia y pionero a nivel mundial en la investigación del lenguaje positivo y en su influencia en el cerebro y la mente. Aplica los descubrimientos de la neurociencia para crear estrategias innovadoras y soluciones prácticas que mejoran la vida, la salud y el bienestar personal y colectivo.

Profesionalmente cuenta con una acreditada experiencia como asesor en lenguaje positivo para el éxito personal y profesional. Entre sus clientes se encuentran tanto deportistas y entrenadores de élite como equipos de grandes compañías e instituciones nacionales e internacionales.

Ha publicado, también en Paidós, La ciencia del lenguaje positivo, El lenguaje de la felicidad y Educar en lenguaje positivo.