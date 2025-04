Cocó Constans: «Los estiramientos son un regalo para el cuerpo y no faltan en mi día a día»

Charlar con la experta en Pilates e instructora en hipopresivos Cocó Constans es como descolgar el teléfono para llamar a una amiga con la que hace tiempo que no hablas y hay mucho que contar. Después de decenas de clases de fitness en ... directo en las que se han llegado a ver más de 8.000 dispositivos conectados a @ffitcoco , la sensación que tienes es que, de un modo u otro, conoces a esta chica de 25 años que nos ha amenizado -y sigue haciendo, por suerte- muchas tardes con sus entrenamientos con mancuernas o gomas elásticas .

La experta en Pilates Cocó Constans. Juan Villasante

Con ella comenzamos a mirar las sillas de nuestra casa con otros ojos: ya no son un trozo de material en el que sentarnos, sino que ahora estiramos, hacemos planchas abdominales o trabajamos los glúteos: «' Ffitsilla ' -como ella ha apodado a esas clases donde se entrena con este complemento tan común- fue una clase que creé durante la pandemia por Covid-19. Con tantos directos en Instagram por semana se me estaban acabando las ideas, así que me reinventé y comencé con esta forma de entrenar que tanto gusta a mis seguidoras», dice la experta con formación en Pilates . «Con una silla se trabaja mucho la fuerza y se puede hacer de todo», cuenta, cuando de pronto se le vienen dos ejercicios para aquellos que quieran descubrir una nueva forma de trabajar el cuerpo: «Hacer planchas en la silla con abdominales o apoyarnos con las manos y alternar con las piernas llevándolas hacia atrás y luego trayendo la rodilla hacia el codo son dos formas de fortalecer los músculos.

Y es que, aparentemente, las clases con material que Cocó Constans imparte online son las favoritas por todos... «Uso material por dos razones: se hace más ameno y hace que sea más divertido y porque intensifica la clase y los ejercicios. Las mancuernas o gomas elásticas son clásicos del Pilates , así que me gusta introducirlos porque combinan con absolutamente todo», explica, algo que respaldan otros expertos en fitness como Miguel Ángel Peinado o Rubén Río , que aconsejan también usar material para aumentar la energía y la fuerza.

Ya no hay excusas

Pero, al igual que ocurre en la vida de todos, no siempre hay el suficiente tiempo para lo que nos gusta hacer. Otras obligaciones nos tienen absortos y cuando queremos darnos cuenta, no hemos sacado esos minutos que queríamos para hacer ejercicio, por ejemplo. Cocó Constans , que últimamente tiene su agenda profesional a rebosar, reconoce que no todos los días entrena todo lo que le gustaría, pero que «siempre se pueden sacar diez minutos a lo largo de la jornada».

«No todos los días entreno, ni entreno el tiempo que me gustaría. Pero sí intento sacar 30-45 minutos para mí. En ffitcocohouse.com cuelgo vídeos cortos y largos para que cada uno cree su entreno o pueda hacer lo que el cuerpo le pida ese día», expone, y añade que los estiramientos «son un regalo para nuestro cuerpo», y lo cierto es que todas las clases que imparte, ya sean presenciales u online, las termina con unos minutos de vuelta a la calma en la que estira cada una de las articulaciones.

Para Cocó Constans es fundamental saber llevar un equilibrio en la vida diaria en la que prevalezca el mover el cuerpo no solo cuando nos disponemos a ir al gimnasio o a hacer ejercicio en casa... Caminar en lugar de coger el autobús o cargar con la compra podrían ser ejemplos de una vida más saludable: «Evito siempre los ascensores y subo escaleras para levantar el glúteo . Además, el típico día que tengo que estar todo el día frente al ordenador intento hacer unos minutos de estiramientos», confiesa la influencer .

Pasito a pasito

Aunque se dio a conocer en el mundo fitness hace dos años, cuando decidió diferenciar su perfil de Instagram personal de uno dedicado al fitness, Cocó Constans ya cuenta con su propia página web donde publica entrenamientos de todo tipo y da a conocer a sus seguidores sus conocimientos también sobre nutrición.

Pero ahí no acaban sus metas... También ha creado su primera colección cápsula junto a Born Living Yoga, marca de moda y accesorios deportivos para mujer. «Llevo muchos años vistiendo con ropa de deporte y es un sueño cumplido el de crear desde cero. Fue el momento de decir 'todo lo que he pensado y visto a lo largo de los años voy a intentar plasmarlo para que se haga realidad'», cuenta risueña.

Esta joven barcelonesa reconoce que lo que más le importaba era crear prendas básicas que a todas las mujeres les pudiera gustar: «Ha primado que fueran tejidos elásticos , teniendo en cuenta las costuras y que, al final, el conjunto en sí apeteciera llevarlo, porque para mí lo más importante es entrenar y no pensar en si se me mueve el top o me molesta una costura en la pierna cuando me muevo. Quería conseguir lo que siempre busco: que los conjuntos que uso para entrenar fueran una segunda piel».

La influencer ha diseñado junto al equipo de Born living Yoga cuatro conjuntos diferentes en una gama cromática predominada por tonos que transmiten calma, como azules o beige: «He creado unos colores Pantone Fficoco porque son los colores que visto en mi día a día y los que se pueden ver también en la decoración de mi casa», confiesa. Para ella es fundamental porque asegura que a lo largo de los días todos relacionamos el color de nuestra ropa con el estado de ánimo: «El color juega un papel importante en nuestra vida», concluye.