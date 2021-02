Animal flow, la forma de entrenar como si fueras un oso o un cangrejo

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El mundo del fitness no deja de sorprendernos. No solo es posible hacer surf sin agua gracias a surfset o llevar el gimnasio a cualquier parte, ahora también podemos entrenar y tonificar nuestro cuerpo con una nueva disciplina llamada Animal Flow en la que se imitan los movimientos de nuestros animales favoritos. No solo Elsa Pataky o Pilar Rubio lo llevan a cabo, ahora todos podemos hacer este tipo de entrenamientos cuyo principal objetivo es perfeccionar la movilidad y mejorar la forma física.

Animal Flow es un sistema de entrenamiento creado por el entrenador californiano Mike Fitch, una disciplina perfecta para divertirse mientras se hace ejercicio. «Consiste en realizar una cadena de ejercicios con el peso corporal y que imitan los movimientos de animales», explica Álex García, director del gimnasio boutique Fit Club Madrid. Lo mejor de todo, quizá, sea que para practicar este método no se necesita material ya que se entrena con el peso del propio cuerpo y se puede hacerlo en cualquier parte.

«Las posturas más conocidas son la postura del cangrejo y la del oso» Álex García , Entrenador personal

«Este método es el resultado de la fusión de distintas disciplinas como el yoga, el entrenamiento funcional y la capoeira. Para realizarlo solo necesitamos un espacio por el que poder desplazarnos, y en él iremos uniendo un movimiento tras otro. De esta forma generaremos un ejercicio lineal», dice el experto de Fit Club Madrid.

El Dr. Vicente de la Varga, traumatólogo, con amplia experiencia en traumatología deportiva y miembro de Top Doctors coincide en sus palabras: «Es una forma de realizar ejercicio físico empleando el peso de nuestro cuerpo combinando movimientos similares a los de otras disciplinas como el yoga y la capoeira y reproduciendo movimientos y forma de andar cuadrúpeda de ciertos animales».

¿Los beneficios de este deporte? Parece el doctor Vicente de la Varga el combinar los ejercicios calisténicos de fuerza con la flexibilidad y el equilibrio «el animal flow representa una forma muy completa de ejercitarse». También aumenta la fuerza muscular y la resistencia sin llegar a la extenuación, aumenta el rango de movimiento articular y el equilibrio.

Beneficios Tonifica los músculos

Gana fuerza y potencia muscular

Progresa la elasticidad

Mejora la estabilidad y la elasticidad

Aumenta la resistencia cardiovascular

Ejercicios para principantes

Explica Vicente de la Varga que esta disciplina de basa en seis grupos de movimientos básicos que se van combinando entre sí hasta componer una rutina de ejercicio: «Lo ideal es empezar a realizar estos movimientos por separado antes de realizar combinaciones más complejas». Algunos de los tipos de movimientos básicos: movimientos de muñeca, activaciones, estiramientos específicos, desplazamientos, transiciones y flujos, entre otros.

«Cada flow o transición está inspirado en los movimientos y en los gestos que realizan animales como el mono o el lagarto y otros animales salvajes», dice el entrenador de Fit Club Madrid (@fitclubmadrid).

«El animal flow representa una forma muy completa de ejercitarse» Vicente de la Varga , Traumatólogo

Según Álex García, dos de las posturas más conocidas son la postura del cangrejo y la del oso: «Con ellas tonificamos gran parte de la zona inferior y superior del cuerpo, pero focalizándonos más en la zona del core, que se mantiene en continua activación en toda la secuencia de movimientos». Según cuenta, lo pueden practicar todos aquellos que no tengan ninguna lesión y siempre habrá que empezar «desde los movimientos más básicos hasta ir avanzando poco a poco a un nivel superior».

«Se ha puesto muy de moda porque es bastante divertido y retador. Y al no requerir material también es accesible a muchas personas», concluye el entrenador Álex García.