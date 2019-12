Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nos acercamos a la Navidad y comenzamos a ver en el mercado, tras meses deseándolas, las mejores naranjas del año. Con diciembre llega una de las frutas más populares y consumidas en todo el mundo, las naranjas, el cítrico por excelencia ya que casi tres de cada cuatro frutas cítricas producidas son naranjas. La naranja se distingue por su aroma y también por su sabor ácido y dulce. Precisamente estas características la hacen tremendamente versátil aunque la forma de consumo tradicional es entera o en zumo.

En diciembre están las mejores naranjas

Ingredientes Trigo tierno 125 gramos Dátiles medjool deshuesados 4 Perejil de hoja plana 1/2 manojo Nueces peladas 1 taza Aguacate 1 Limón 1 Naranjas 2 Aceite de oliva virgen extra 1 cucharada Vinagre de Jerez 4 Sal Al gusto Pimienta negra recién molida Al gusto

Existen diferentes variedades como la naranja de ombligo, perfecta para comérsela fresca ya que carece de semillas y es extremadamente fácil de pelar. Por el contrario, las naranjas de zumo suelen tener el extremo liso y semillas en su interior, además de una piel más adherida a la pulpa. Existen también naranjas de sangre, muy fáciles de reconocer por su sabor agridulce y única por ser rica en antocianinas, pigmentos que la tiñen de su color rojizo característico y que se deben a las bajas temperaturas nocturnas propias del invierno. Se cultivan también naranjas no ácidas y naranjas agrias, estas últimas se suelen emplear principalmente en la elaboración de mermeladas.

La naranja es el ingrediente principal de esta receta

Más allá de las preparaciones dulces, las naranjas pueden ser un elemento más en nuestra cocina, principalmente como ingrediente en ensaladas y postres sencillos y aportará un toque de frescor y aroma navideño e invernal a nuestros platos. El plato de hoy combina un cereal, de sabor más plano, con el toque cítrico de la naranja, el frescor de las aromáticas, el dulzor del dátil, la cremosidad del aguacate y la profundidad de la nuez. Una ensalada sencilla que bien podrá presentarse a la mesa como entrante en cualquier ocasión especial.

Preparación

Comenzaremos por cocer el trigo tierno en agua abundante hasta que esté “al dente”, unos 10 minutos será suficiente bajando el fuego de alto a medio tras los 2 primeros minutos. Escurrimos y reservamos. Pelamos y cortamos el aguacate en cubos pequeños al igual que los dátiles, las nueces en trozos y el perejil bien picado. Unimos todos estos ingredientes al trigo cocido, removiendo de forma que se repartan uniformemente.

Mientras, preparar una vinagreta con el zumo de 1 limón pequeño, el vinagre de Jerez, el aceite de oliva virgen extra, la sal y la pimienta negra. Remover bien de forma que se emulsione ligeramente. Aliñar la ensalada y servir con los gajos de naranja que habremos seccionado directamente del cítrico sin piel. Este plato se puede adaptar e incorporar otros ingredientes a nuestro gusto como queso fresco, cogollos de lechuga, zanahoria rallada u olivas. Estos complementan a la perfección al resto y te permitirán crear un plato diferente cada día.

Un buen entrante para una ocasión especial

Si aún no has pensado en tu mesa para las fiestas, no dejes a un lado platos frescos que además son de elaboración sencilla, están repletos de fruta y vegetales e incluso se pueden preparar con antelación. Y como no todos los días son fiesta aunque podemos hacer una fiesta de cada día, no dejes de escoger una buena naranja, retirar la cáscara con las manos y disfrutar de todo su aroma, sabor y jugosidad lentamente. Ese es uno de esos pequeños placeres que hacen nuestros días aún mejores. Nos cuentas cómo te gustan a ti las naranjas...