Guillermo Rodríguez, doctor en nutrición: «Cenar tarde no es algo natural. La luz artificial engaña a tu cuerpo haciéndole creer que es mediodía y vuelve el hambre»

Estudios recientes en crononutrición demuestran que el metabolismo nocturno se vuelve menos eficiente

I. Asenjo

No es poca la literatura científica que avala la importancia de la crononutrición en nuestra salud. Y esto, traducido, viene a decir que en cuestión de alimentación y bienestar, no solo importa lo que comemos sino también cómo y cuándo lo hacemos.

Se ... refiere al efecto que tiene lo que nos llevamos a la boca sobre el ciclo circadiano y en cómo influye el momento en el que se realizan las ingestas. Claro, que si se come mal, apaga y vámonos, pero si no se come bién y además se hace a mala hora, la repercusión para la salud es aún mayor, según varios estudios y la voz de Guillermo Rodríguez Navarrete, nutricionista de formación y Farmacéutico, en sus redes sociales.

