Suscribete a
ABC Premium

Doctora de la Puerta, experta en microbiota: «Hay tres alimentos a los que la microbiota le gusta especialmente: la fibra, los fermentados y algunas frutas y verduras»

La relación entre los que comemos y el equilibrio de este conjunto de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, se ha convertido en uno de los temas más relevantes para la salud en los últimos tiempos

El secreto japonés para dormir menos y despertar con más energía: solo necesitas seguir estos sencillos pasos

Saúl Sánchez, nutricionista deportivo: «La longevidad tiene su base en los hábitos, pero algunos compuestos como la espermidina pueden potenciarla»

Doctora de la Puerta, experta en microbiota: «Hay tres alimentos a los que la microbiota le gusta especialmente: la fibra, los fermentados y algunas frutas y verduras»
Doctora de la Puerta, experta en microbiota: «Hay tres alimentos a los que la microbiota le gusta especialmente: la fibra, los fermentados y algunas frutas y verduras»

I. Asenjo

El tema de la microbiota está hoy más de moda que nunca y es esencial para nuestra salud y bienestar, ya que ayuda a funciones como la digestión, la producción de vitaminas y el desarrollo del sistema inmunitario. Se trata de un conjunto ... de microorganismos, como bacterias, virus y hongos, que viven en nuestro cuerpo, principalmente en el intestino, la piel y las mucosas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app