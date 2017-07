Revuelta de alcaldes en Sicilia contra los inmigrantes: «Aquí ya no hay sitio»

La emergencia por la inmigración se recrudece en Italia, con desembarcos continuos y revuelta de alcaldes en Sicilia en protesta con un grito común: «Aquí ya no hay más sitio para prófugos». Solo en este fin de semana son 7.000 los inmigrantes desembarcados en puertos de Sicilia, Calabria y Apulia. Muchos alcaldes consideran que se ha llegado al límite y crece su protesta. El envío de 50 inmigrantes a un exhotel, que ni siquiera tiene luz, próximo a Castel Umberto, pueblo de 3.300 habitantes en la provincia de Messina (Sicilia), ha desencadenado una revuelta. El alcalde, Vincenzo Lionetto, intentó ayer impedirles con su propio coche el acceso por carretera, al tiempo que bloqueaba el acceso de energía eléctrica para la estructura de acogida. Hoy finalmente con ayuda de la Policía se ha permitido la entrada de un grupo electrógeno en el albergue. El alcalde recibió la solidaridad de los vecinos y de muchos alcaldes de la zona. La realidad es que en Castel Umberto prefieren no ver inmigrantes, pero ni el regidor Vicenzo Lionetto ni sus vecinos quieren que se hable de racismo. «El problema no son los inmigrantes, sino el hecho de que han sido enviados sin que aquí nadie haya sido implicado en las decisiones. Debo defender a mi gente», explicaba el alcalde ante el bloqueo al que fue el hotel Canguro. Hoy delante del alberque ha habido una asamblea pública, con la participación de una treintena de alcaldes de la zona y cientos de ciudadanos, para protestar contra la llegada masiva de inmigrantes. Los alcaldes temen riesgos para la seguridad urbana y exigen que haya un reparto gradual y sostenible de los inmigrantes.

Agresión sexual

En este clima de tensión, una noticia ha alimentado la preocupación en torno a la convivencia con inmigrantes. Una revisora de los billetes de tren fue agredida sexualmente por un grupo de nigerianos que la rodearon en la estación ferroviaria de Porto Torres Marittima (Cerdeña). El episodio tuvo lugar en un tren con destino a Sassari, durante el control de los billetes, que los jóvenes no disponían. La revisora, en estado de shock, tuvo que ser asistida en urgencias en Sassari.

La tensión es creciente en muchas regiones, sobre todo en el sur, por las dificultades para acoger esta ola de refugiados, convirtiendo hoy esta emergencia de la inmigración en el problema más destacado del país.

Más de 200.000 visados temporales

La irritación es también grande en el Gobierno por considerar que, salvo promesas y buenas palabras, no hay suficiente solidaridad en Europa hacia Italia, que teme que en este año lleguen más de 200.000 prófugos, un récord. De ahí que el gobierno italiano esté pensando en conceder 200.000 visados temporales para permitir a los inmigrantes que llegan a las costas de este país circular por el resto de la Unión Europea. Lo revela el diario británico «Times», que habla de «opción nuclear» para resolver la crisis de refugiados frente a la indiferencia o rechazo a cooperar por parte de los miembros de la Unión. El periódico cita como fuentes al subsecretario de Exteriores, Mario Giro, y al senador Luigi Manconi, presidente de la Comisión para los Derechos Humanos, quienes han confirmado que la hipótesis de visados temporales está «en discusión». Mario Giro y otros miembros del Partido Democrático, de centro-izquierda, la principal fuerza del gobierno, sostienen que Italia, para adoptar esa medida excepcional de concesión de visados, podría apoyarse en la directiva europea 2001/55, que fue escrita después de la guerra de los Balcanes, para permitir a un gran número de refugiados dirigirse a diversos países europeos.

Centros de acogida y crimen organizado

Por otro lado, un informe del Departamento de Estado norteamericano revela que en los centros de acogida italianos hay infiltrados traficantes de seres humanos y son un lugar en el que se mueve con facilidad el crimen organizado. En el informe presentado en Washington se evidencian numerosas irregularidades, algo que, por otro lado, es de sobra sabido en Italia. «Las organizaciones internacionales han denunciado un aumento de los casos de tráfico de seres humanos con finalidad sexual y de trabajo, a costa de los solicitantes de asilo, por causa de las insuficiencias en los centros de acogida y por la facilidad con que los traficantes pueden acceder a los centros para reclutar inmigrantes», afirma el informe del Departamento de Estado. Sobre este dramático problema, un lugar en Italia es emblemático: Cara di Mineo (Sicilia), un centro de acogida con poco más de 2.000 puestos disponibles y en el que en la actualidad hay más de 3.000. Es el centro que acoge el mayor numero de solicitantes de asilo de Europa, donde los inmigrantes protestan a menudo por las condiciones de vida en el interior. Cara di Mineo se ha creado fama de ser un centro casi imposible de gestionar.