Le Pen se niega a cubrirse con el velo ante el Gran MuftÃ­ de Beirut

Marine Le Pen, candidata de extrema derecha a la Presidencia de Francia, se ha negado este martes a cubrirse con el velo durante su encuentro con el Gran Muftí de Beirut, en la capital libanesa.

La presidenta del Frente Nacional ha recibido un velo al llegar a las oficinas donde iba a encontrarse con Abdellatif Deriane, el Gran Muftí de Beirut, una autoridad religiosa en el mundo musulmán. «La mayor autoridad sunita del mundo no tuvo esta exigencia, y por tanto no tengo ninguna razón para... Pero no pasa nada, transmítale al Gran Muftí mi respeto, pero no me cubriré», ha respondido Le Pen. La líder de extrema derecha se refería a su visita a Egipto en mayo de 2015, cuando se encontró con el imán Ahmed al-Tayeb.

«La petición le fue transmitida ayer y ella hizo saber que no lo haría. La invitación no fue anulada» y Le Pen acudió al encuentro, ha precisado el entorno de la presidenta del Frente Naciona. Le Pen está de visita oficial en Líbano desde el domingo, y permanecerá allí hasta el martes por la tarde.