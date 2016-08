Maduro obstaculiza a manifestantes acudir a la gran marcha de Caracas

El gobierno de Nicolás Maduro ha intentado poner obstáculos al paso de los manifestantes que vienen del interior de Venezuela para participar en la gran marcha denominada «La toma de Caracas», convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para el uno de septiembre.

Se trata del sacerdote católico Lenín Bastidas, que inició su marcha desde su pueblo natal La Soledad del estado Anzoátegui, al oriente del país, la semana pasada, y del grupo de indígenas del estado Amazonas, al sur del país.

Tanto el padre Bastidas como los indígenas de Amazonas, son dos grupos sociales no políticos que tomaron la iniciativa de ir a pie y recorrer cientos de kilómetros de la provincia hasta llegar a la ciudad capital con el fin de unirse a la concentración para exigir la fecha del referéndum revocatorio de Maduro, la liberación de los presos políticos y la apertura de un corredor humanitario ante la grave crisis económica que viven los 30 millones de venezolanos.

Lo llamativo es que su paso por los distintos poblados que ha seguido el trayecto de su ruta ha despertado cientos de seguidores. Los caminantes se han convertido en héroes anónimos que están dejando su huella en su peculiar forma de protesta.

Durante su paso por el estado Guárico, el padre Lenín Bastidas fue retenido por las autoridades policiales y políticas pero al final visitó la Catedral Nuestra Señora de la Candelaria y la Plaza Bolívar de Valle De La Pascua, municipio Leonardo Infante. Allí, el sacerdote rezó y rindió homenaje a Simón Bolívar. Además, bendijo a los feligreses que le acompañaron en la catedral. «Mi lucha no es política, es por la paz de Venezuela y sus habitantes», explicó el padre a los presentes.

En sus declaraciones a la prensa local dijo: «Yo no tengo miedo, si me detiene la muerte que me detenga, si me detiene una enfermedad en este camino que me detenga, pero lo importante es que sepan que después que decidí dar este paso no hay nadie que me detenga, yo ofrezco mi vida en esta lucha», enfatizó. Señaló, además, que la única forma de retirarlo de la carretera es con una convocatoria a una vigilia para que se reconozca la crisis humanitaria que padece el país.

«Pido a la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV), convoque una vigilia de ayuno y oración permanente frente a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, para conseguir una salida democrática bien por medio del revocatorio u otro mecanismo constitucional».

Los indígenas de Amazonas

Otro igual han vivido los indígenas del Amazonas. Unos 500 indígenas que iniciaron su marcha desde Puerto Ayacucho, capital de Amazonas, fueron obstaculizados por la Guardia Nacional Bolivariana en el sector del puerto El Burro en el río Orinoco del estado Bolívar. Pese a que el grupo estaba liderado por el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, y por los diputados por Amazonas, Nirma Guarulla y Julio Ygarza; y por el diputado por los pueblos indígenas del sur del país, Romel Guzamana, quienes no han podido asumir sus curules en el parlamento unicameral tras decisión ilegítima adoptada en contra de la bancada mayoritaria por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

«Así sea por el monte, por los caminos verdes, los pueblos originarios del estado Amazonas arribaremos a la Toma de Caracas del próximo uno de septiembre, por el referendo revocatorio del mandato presidencial».

Así lo prometió Mauligmer Baloa, diputada del Consejo Legislativo de esa entidad y legisladora suplente de la Asamblea Nacional, luego de que, en horas de la mañana, efectivos militares obligara a desviarse al numeroso grupo de indígenas que el pasado miércoles inició la marcha de más de mil kilómetros desde Puerto Ayacucho, en el sur del país, rumbo a la capital.