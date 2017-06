Los amigos que acompañaban a Ignacio Echeverría el sábado pasado durante el atentado perpetrado en Londres han asegurado a la familia del español fallecido que llegó a enfrentarse a los tres terroristas a la vez antes de ser apuñalado.

Ignacio golpeó con su monopatín a los tres atacantes, que se protegían de los golpes, hasta que el español cayó de una puñalada, según el relato de uno de los amigos, Guillermo, que huyó del lugar cuando uno de los terroristas se dirigía hacia él.

Según ha contado su hermano Joaquín a Efe, este miércoles tuvieron un encuentro con los amigos que acompañaban a Ignacio en la tarde del pasado sábado. «Estaban hechos polvo y nos pedían perdón, y les hemos tranquilizado». Asimismo, los acompañantes de Ignacio explicaron a los familiares, «de primera mano y con más calma», lo que sucedió en los momentos anteriores a su fallecimiento.

Según la versión de Guillermo, mientras iban en bicicleta, tras pasar la tarde patinando, vieron a lo lejos lo que «parecía una pelea y gente huyendo de ella». En ese momento un policía que acababa de llegar al lugar cayó herido tras ser agredido por los atacantes. Mientras tanto, «Ignacio ya estaba pegando con la tabla a los tres terroristas a la vez. Y ellos protegiéndose como podían. Al rato tiraron a Ignacio al suelo con una puñalada», explica Joaquín Echeverría a Efe, siempre de acuerdo al relato del amigo de Ignacio. Este amigo, ha añadido Joaquín, tuvo que salir corriendo «porque un terrorista se dirigía hacia él».

Demora en la identificación

La familia de Ignacio Echeverría identificará hoy su cadáver mientras que la autopsia se practicará mañana, viernes. Aunque el ministro Zoido ha preferido no ahondar más en la polémica sobre la demora en la identificación del cuerpo de Ignacio Echeverría, ha subrayado la necesidad de tomar medidas dentro de la UE para que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir. Preguntado sobre si ha recibido disculpas de su homóloga británica, el titular de Interior ha dicho que las autoridades les pidieron comprensión por sus "rigurosos" protocolos y porque no querían dar "pasos en falso" a la hora de localizar a todos los desaparecidos. «No quiero entrar más en ese tema, pero una vez que se produce un atentado hay que detener a los autores, pero también atender a las víctimas», ha concluido