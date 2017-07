El valor de un apretón de manos

Los negocios se pueden manejar a distancia, pero se consolidan en las cercanías. Ni la digitalización rampante ni el desarrollo de las herramientas de comunicación no presencial han podido sustituir el valor de una buena conversación y de un apretón de manos, sin margen para interferencias ni malentendidos. Superada la estación vacía de la crisis, los viajes de negocios vuelven a consolidarse como herramienta clave para las empresas. Según el reciente «Barómetro Europeo de Viajes de Empresa 2017», elaborado por American Express Global Business Travel, las compañías españolas invertirán este año un 2,7% más en viajes corporativos que en el anterior ejercicio, dos décimas por encima de la media europea.

«El business travel es una herramienta fundamental para los planes de expansión y el proceso de internacionalización de las compañías, por lo que el optimismo en nuestro país respecto al incremento en el volumen de viajes corporativos no hace más que constatar la creciente expansión y el desarrollo de negocio de las empresas españolas fuera de nuestras fronteras», asegura Luis Dupuy de Lôme Chávarri, director general de Amercian Express Global Business Travel España. El estudio destaca un dato que demuestra el cambio en la percepción del «business travel» por parte de las compañías europeas: casi la mitad (45%) señalan que el viaje de negocios es una inversión y una palanca de crecimiento, y no un simple coste necesario. En 2016, ese porcentaje sumaba un 24%, y en 2014, un exiguo 17%.

La digitalización ha tenido un indudable impacto en el sector del «business travel», pero más en su gestión que en su volumen. «Habría que hablar de que existen diferentes soluciones para distintas motivaciones. El uso de herramientas como la web conference están asociadas más, en términos generales, a reuniones de uso interno, para las cuales no se considera necesario el desplazamiento, en términos de ahorro de costes y tiempo. No obstante, para reuniones con clientes o potenciales clientes, el valor estratégico del viaje corporativo a la hora de establecer y reforzar la relación, es clave. Existe una motivación comercial a la hora de viajar que, de momento, no parece que pueda ser resuelta en el mundo virtual», explica Dupuy.

Sin embargo, reconoce que «la conectividad 24 horas 7 días a la semana» ha cambiado el modo de organizar estos viajes. Crecen las herramientas online que «permitan facilitar el pre y el post viaje: herramientas de autorreserva, herramientas de pago y gestión de gastos y, en definitiva, soluciones que tienden a agrupar servicios en plataformas únicas o integradas a través de diferentes canales y dispositivos de acceso que permitan, además, una comunicación bidireccional empresa-viajero».

