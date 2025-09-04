Estos son los vuelos desde España que más bajan de precio en septiembre y octubre: son destinos ideales para una escapada

Estos son los vuelos desde España que más bajan de precio en septiembre y octubre

Tras un intenso verano, los primeros días de septiembre vuelven a significar un año más que las vacaciones se han acabado ya en muchos hogares españoles. Otros tantos apuran ya los últimos días de playa y viajes antes de regresar a la rutina diaria y despedirse definitivamente de su tiempo libre hasta el próximo año.

No obstante, lo cierto es que, para algunos, los meses siguientes a la época estival se han convertido en los favoritos para viajar. Así lo confirman las búsquedas de vuelos y hoteles de muchos españoles, que han crecido un 14% y 23% respectivamente para los meses de septiembre y octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo del pasado año.

El precio asequible es lo que ha convencido a algunos de estos consumidores, que cada vez apuestan más por la temporada media por las ventajas que ofrece a la hora de hacer turismo. Y es que, según los datos del motor de búsqueda de viajesKAYAK, en temporada media los precios son más económicos que en temporada alta. Así, los vuelos, hoteles y alquileres de coches son, de media, un 24%, 20% y 18% más bajos que en los meses de julio y agosto.

«Volar a destinos domésticos e internacionales en temporada media es, de media, un 37% y un 35% más económico, respectivamente, que en julio y agosto. Los españoles pueden encontrar vuelos por 98 euros de media a destinos nacionales y 287 euros de media a destinos internacionales», explica Natalia Diez-Rivas, directora comercial de KAYAK para Europa.

Los destinos con mayores caídas en los precios medios de vuelos en septiembre y octubre

La plataforma KAYAK ha elaborado ahora una lista para aquellos viajeros que busquen la mejor oferta de cara a esta temporada media de viajes. En ella aparecen reflejados los destinos que más han bajado su precio en comparación con la temporada alta, por lo que podremos conseguir el mismo viaje que durante los meses de verano a coste mucho más accesible: algunos son ideales para una pequeña escapada.

Repasamos cuáles son los 10 destinos donde más ha caído el precio de los vuelos de cara a los meses de septiembre y octubre.

1 La playa principal de Tánger Visit Morocco Tánger, Marruecos Precio medio vuelo ida y vuelta: 73 euros

El puerto marroquí de Tánger se sitúa en la primera posición de esta lista, con una diferencia del 51% en cuanto a precio medio del vuelo en septiembre y octubre frente a la temporada alta. Viajar hasta la bulliciosa ciudad en el estrecho de Gibraltar durante estos próximos meses será hasta la mitad de barato que en verano, con un precio medio de vuelo de ida y vuelta (en clase económica) de 73 euros.

2 Wikipedia Burdeos, Francia Precio medio vuelo ida y vuelta: 93 euros

En la segunda posición de esta lista se coloca Burdeos, una de las ciudades más bonitas de Francia y uno destino ideal para los amantes del vino. Con una diferencia en el precio medio de los vuelos del 48% entre los meses de verano y septiembre y octubre, viajar hasta «La Bella Durmiente» de Nueva Aquitania será casi la mitad de barato, con un precio medio de vuelo de ida y vuelta (en clase económica) de 93 euros.

3 El Puerto de Mogán, uno de los pueblos costeros más bonitos de la isla de Las Palmas de Gran Canaria Cabildo de Gran Canaria Las Palmas de Gran Canaria, España Precio medio vuelo ida y vuelta: 97 euros

Para los que deseen conocer más a fondo algunos de los rincones más bonitos de la geografía española, Las Palmas de Gran Canaria puede ser el destino ideal para estos meses de septiembre y octubre. La diferencia del precio medio en un vuelo con respecto a julio y agosto será ahora de casi un 47%, lo que lo convierte en un viaje muy asequible para escaparse un fin de semana. Por un vuelo ida y vuelta en clase económica podríamos pagar un precio medio de 97 euros durante estas semanas.

4 El volcán del Teide, una de las grandes atracciones de la isla de Tenerife Inés Romero Santa Cruz de Tenerife, España Precio medio vuelo ida y vuelta: 110 euros

Santa Cruz de Tenerife es otro de los grandes destinos que albergan las Islas Canarias y que, por sus precios, atraerá a muchos turistas españoles en los próximos meses. La diferencia en el precio medio de un vuelo entre julio y agosto y septiembre y octubre es de un 46%, lo que, sumado a su buen clima, lo convierte en un lugar idílico para visitar este otoño. El precio del vuelo ida y vuelta en clase económica es de 110 euros durante estos meses.

5 Visit Tirana Tirana, Albania Precio medio vuelo ida y vuelta: 144 euros

Entre los destinos más desconocidos para muchos españoles, Albania puede ser uno de esos países a visitar durante los meses de septiembre y octubre. Viajar hasta Tirana, su capital, donde se aúna el pasado comunista del país con la modernidad, será un 44% más barato que en verano si nos fijamos en el precio medio de los vuelos. El precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica para este otoño estará en torno a los 144 euros.

6 El Palacio Real de Bucarest, en Rumanía Turismo de Rumanía Bucarest, Rumanía Precio medio vuelo ida y vuelta: 171 euros

Bucarest es otra de esas ciudades que podemos incluir en esta lista de destinos asequibles para los españoles que quieran viajar en temporada media. El precio medio de los vuelos en septiembre y octubre ha bajado un 44% respecto a los meses de verano, lo que lo convierte en una opción perfecta si quieres visitar lugares tan icónicos como el Palacio del Parlamento, el Monasterio Stavropoleos o la Plaza de la Revolución. El precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica es de 171 euros.

7 Turismo de Nantes Nantes, Francia Precio medio vuelo ida y vuelta: 100 euros

El castillo de los Duques de la Bretaña o la Catedral de Saint Pierre y Saint Paul son dos de los grandes atractivos que podemos encontrar en Nantes, una de las urbes más modernas de Francia. Más allá de estos atractivos turísticos, a muchos españoles también les convencerá el precio de viajar hasta allí este otoño: los vuelos bajan hasta un 43% de media respecto a verano. Además, el precio medio vuelo ida y vuelta en clase económica durante septiembre y octubre apenas alcanza los 100 euros.

8 El charco de San Ginés, en Arrecife, la capital de Lanzarote Turismo Lanzarote Arrecife, España Precio medio vuelo ida y vuelta: 128 euros

Una vez más, las islas Canarias vuelven a tener uno de los destinos más asequibles para los españoles de cara a estas semanas de otoño: Arrecife, la capital de Lanzarote. Según KAYAK, la diferencia en el precio medio de un vuelo para estos meses respecto al verano es de un 42%, lo que lo convierte en un punto perfecto para una escapada. El precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica es de 128 euros.

9 El Médano, la playa natural más importante de la región tinerfeña de Granadilla Turismo Granadilla Granadilla de Abona, España Precio medio vuelo ida y vuelta: 131 euros

Otro de los mejores destinos a los que llegar es el Aeropuerto Internacional de Tenerife Sur-Reina Sofía, situado en la región canaria de Granadilla de Abona. Los vuelos hasta el sur de la isla, uno de los puntos más turísticos, han bajado este septiembre y octubre hasta un 41% respecto a los meses de verano. Así, el precio medio del vuelo ida y vuelta en clase económica será de apenas 131 euros este otoño.

10 Turismo Ciudad de México Ciudad de México, México Precio medio vuelo ida y vuelta: 590 euros

Los amantes de los destinos internacionales también tienen una gran oportunidad para aprovechar este otoño. Ciudad de México ofrece en septiembre y octubre una de las opciones más asequibles en cuanto a precio, sobre todo si comparamos con los meses de julio y agosto. De media, los vuelos hasta la capital mexicana cuestan ahor hasta un 41% menos que en verano. El precio medio del vuelo ida y vuelta hasta la Ciudad de los Palacios puede ser de en torno a 590 euros.

Desde KAYAK apuntan a que estos no son los únicos destinos que bajan sus precios en temporada media. Por ejemplo, para aquellos que busquen viajes de larga distancia entre los más asequibles para viajar en los próximos meses, podemos encontrar ciudades como Yerevan (Armenia), Colombo (Sri Lanka), Kuala Lumpur (Malasia), San Francisco (Estados Unidos), San José (Costa Rica) y Guayaquil (Ecuador). La mayoría de ellos muestran una caída de los precios frente al verano de entre un 35 y un 40% en los meses menos turísticos.