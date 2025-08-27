La playa favorita de Jorge Fernández en el País Vasco ideal para desconectar: dónde está y cómo llegar

Cada vez son más los que eligen Euskadi como su refugio para el verano. Playas salvajes, montañas verdes y pueblos llenos de encanto convierten a esta comunidad en uno de los destinos favoritos del norte peninsular. Pero para algunos, no es solo un lugar de vacaciones: es un regreso a casa. Es el caso de Jorge Fernández, presentador de La Ruleta de la Suerte, que tiene muy claro dónde recargar energías cuando el calor aprieta.

Un rincón único

Aunque nació en Alicante, Jorge creció en Mondragón y ha estado siempre vinculado al País Vasco. Actualmente, reparte su vida entre Madrid y Bilbao, pero su conexión con Euskadi va mucho más allá del trabajo. Siempre que tiene ocasión, especialmente en verano, escapa al norte para disfrutar de su gente, sus costumbres y, cómo no, de la costa vasca.

Apasionado del windsurf, Fernández ha confesado en 'Basque Magazine' que elige la playa en función del viento, pero no duda en decir que su rincón favorito es Laida, una playa situada en plena Reserva de la Biosfera de Urdaibai, en la comarca vizcaína de Busturialdea. Cuando sopla el viento Sur, Laida es mi lugar. Es donde practica el windsurf y donde desconecta.

Laida es una playa de arena fina y dorada, de casi un kilómetro de longitud, que destaca por sus aguas poco profundas y su paisaje cambiante. Según Turismo Euskadi, se trata del arenal más grande de la ría de Mundaka, un lugar perfecto para familias, pero también para deportistas. La playa permite practicar múltiples actividades acuáticas como piragüismo, vela o surf, siendo especialmente popular entre los que prefieren olas suaves, ideales para el longboard.

Pero lo que convierte a Laida en un lugar realmente especial no es solo su mar. Ubicada en un entorno natural protegido, rodeada de marismas y montes, ofrece vistas únicas, como la que se obtiene desde su duna central, con la isla de Izaro al fondo. A pocos kilómetros se encuentra también la espectacular playa de Laga y otros puntos de interés como el Peñón de Ogoño o las ermitas de San Pedro de Atxarre y San Miguel de Ereñozar, desde donde se pueden contemplar panorámicas impresionantes de la costa vasca.

Urdaibai, declarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1984, es uno de los tesoros naturales más valiosos del norte de España. Además de su riqueza paisajística, alberga una fauna única, incluyendo especies difíciles de ver en otras zonas del país, como la espátula o el avetoro.

En definitiva, para Jorge Fernández y para muchos que conocen la zona, Laida es mucho más que una playa: es un lugar donde reconectar con uno mismo, con la naturaleza y un pequeño paraíso donde el tiempo se detiene y el viento guía cada ola.

Cómo llegar

Como especifica disfrutabiskaia.com puedes acceder con coche desde Gernika dirección Lekeitio BI 2238 y a la altura del municipio de Gautegiz de Arteaga se toma el desvío a las playas de Laga y Laida BI3234. Primero se llega a la playa de Laida y 2 o 3 km después se encuentra la playa de Laga. Y por autobus desde Gernika, Bizkaibus: 902 222 265 Linea Gernika- Ibarrangelu.