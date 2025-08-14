Esta es la playa más cercana a Madrid: está a menos de dos horas y es perfecta para relajarte este puente

Continúa apretando el calor en toda España y los avisos sobre las altas temperaturas no cesan por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que los primeros 20 días de este agosto sean los más cálidos en nuestro país desde que hay registros.

Las temperaturas extremas llevan ya 11 días en todo el territorio nacional, castigando a la población con noches de mínimas superiores a los 25 grados y máximas de 40 grados o más en muchas partes del país. Mientras esto ocurre las ideas para combatir el calor extremo se amontonan. Que si beber líquidos, principalmente agua, vestir ropa ligera, o permanecer en lugares frescos.

Y como cada verano, cada vez que aprieta el calor, Madrid suena a rock y aquel clásico 'Aquí no hay playa'. Pero nada más lejos de la realidad. Y es que pese a la ausencia de playa marítima por razones obvias, en la Comunidad sí hay pantanos, ríos y piscinas naturales que bien podrían parecerse a ello. De hecho, según la RAE, una playa sería: «ribera del mar o de un río grande, formada de arenales en superficie casi plana».

Esta es la playa más cercana a Madrid, ideal para una escapada refrescante en plena ola de calor

Así pués, tras la matización etimológica es posible comprender que a tan solo una hora y media en coche desde la capital, en plena provincia de Guadalajara, se encuentre una joya natural perfecta para una escapada de verano y para relajarte este puente 15 de agosto, que coincide con la festividad de la Asunción de la Virgen.

Hablamos de una playa interior de aguas cristalinas, rodeada de pinares e ideal para desconectar del calor de la gran ciudad. Este rincón escondido del interior peninsular se ha convertido en uno de los destinos más buscados por quienes desean darse un chapuzón sin tener que recorrer cientos de kilómetros hasta llegar a la costa, ya sea la del Mediterráneo - la más cercana- las aguas del Cantábrico o la del océano Atlántico.

#bolarque #bolarqueguadalajara #guadalajara #bolarqueembalse #embalsebolarque #playa #madridlovers #madridloveyou #madridfans ♬ CUPIDO SPEED UP - w&h speed up @misscar_es EMBALSE DE BOLARQUE 🚗💖 A una hora y media de Madrid ;) Te dejo cómo llegar 👇 ¡Guarda este vídeo! ¿Lo conocías? 😜 🔐 Guarda este vídeo para no olvidarte de este lugar tan increíble cuando tengas calor en #Madrid 🚗 A una hora y media de Madrid en coche. 🅿️ Encontrarás un parking gratuito en la inmediaciones del lugar. Ve temprano porque se llena rápido. 🍽️ Lleva tu propio bocadillo. En la zona hay restaurantes y el pago es en efectivo. 🐶 PetFriendly con correa. Los peludos no pueden meterse en el agua. 🧺 Se paga una entrada. El precio lo anunciarán cuando comience la temporada, en esta época es gratis. 🧢 Lleva siempre calzado adecuado, gorra, bañador y crema solar, además de ropa en función de la estación del año que sea. 🪵 Es MUY importante cuidar la naturaleza. No se puede hacer fuego. ❌ No arriesgues tu vida por una foto en el mirador al embalse. 🛶 Se puede hacer kayak y contratarlo en la zona. El pago es en efectivo. ¿Qué más te gustaría saber? ¡Dínoslo en los comentarios! Síguenos en @misscar para más aventuras juntos 🧳😵🛩️ #playamadrid

La playa de Bolarque está situada en Almonacid de Zorita, en plena provincia de Guadalajara. Forma parte del conocido Mar de Castilla, una red de embalses que permiten a los visitantes disfrutar de una experiencia playera sin salir del centro de la península.

Se trata de un espacio bien cuidado y perfectamente pensado para realizar actividades acuáticas, nadar en sus aguas o pasear entre los pinares. Cuenta con todo tipo de instalaciones: merenderos, vestuarios, baños, chiringuito, zona de juegos infantiles y un club náutico que alquila kayaks, hidropedales y tablas de paddle surf.

Cómo llegar y cuánto cuesta ir a la playa de Bolarque, a menos de dos horas de Madrid

El acceso se realiza por la A-2 y la CM-2009, hasta la urbanización Nueva Sierra de Altomira, donde hay un control de entrada que registra la matrícula del vehículo.

El coste en temporada alta, del 1 de junio al 8 de septiembre, es de 10 euros por adulto, mientras que los menores de 3 años entran gratis. La zona abre de 9:00 a 20:00 horas y el aforo está limitado a 800 personas.

No se permiten mascotas y se recomienda llevar efectivo, ya que la cobertura móvil es limitada. También se aconseja usar calzado acuático y protegerse del sol durante toda la jornada.