El parque acuático flotante más grande de España está en Galicia: precios, dónde está y cómo llegar

El verano ya va acabándose y, con ello, también lo hacen las vacaciones de muchos españoles. El mes de septiembre está a la vuelta de la esquina, pero todavía muchos ciudadanos siguen apurando como pueden los últimos resquicios de la estación estival en los municipios costeros, en busca de unas últimas horas de sol y playa antes de regresar a la rutina.

Durante estos meses calurosos, una de las comunidades que se ha convertido en el refugio de muchos turistas ha sido Galicia, donde muchos han encontrado en sus tierras un espacio para descansar y recuperar fuerzas de cara al nuevo curso. No es de extrañar, pues la comunidad norteña ofrece todo tipo de atractivos para sus visitantes: rutas de montaña, playas de ensueño, bosques vírgenes, islas paradisiacas y cientos de pueblos encantadores que merecen ser visitados.

Una de las localidades que más viajeros ha recibido ha sido, sin duda, el municipio pontevedrés de Sangenjo, de apenas 17.000 habitantes. Para muchos, este enclave situado junto a la Ría de Pontevedra, dentro de las populares Rías Baixas, se ha convertido en un lugar predilecto dentro de la comunidad gallega para aquellos que buscan unas vacaciones de sol, playa y una gran oferta gastronómica.

Entre sus grandes atractivos, que ha hecho que muchas familias se decanten por este pueblo costero, se encuentra también el parque acuático flotante más grande de España. Situado frente a la playa de Baltar, el Aquapark Sanxenxo cuenta con una instalación de 2.000 metros cuadrados ideal para los amantes de los toboganes y las colchonetas hinchables.

El parque acuático flotante más grande de España está en Galicia

El Aquapark Sanxexo es uno de los grandes reclamos de la costa de esta localidad gallega, donde cada año se concentran miles de turistas. Este circuito de colchonetas y toboganes acuáticos ha conseguido convertirse en un lugar para venir con amigos o familia en la época estival y rehuir el calor veraniego con estas refrescantes atracciones para todos los públicos.

El parque acuático cuenta con todo tipo de plataformas de salto y obstáculos para divertir a los bañistas de la zona, así como con una gran tirolina que nos permitirá lanzarnos directamente al agua. Para poder entrar, es obligatorio saber nadar, incluso con chaleco.

En los últimos años, este divertido área también se ha expandido para que los más pequeños puedan jugar de forma segura. La zona Aquakids, diseñada para niños de 3 a 6 años, cuenta con «hinchables para su edad, supervisión constante y chalecos incluidos y juegos y toboganes suaves» para que estos también puedan disfrutar del agua.

En todo este circuito, por supuesto, se garantiza la seguridad de todos los clientes, que tendrán a su disposición chalecos salvavidas durante todas las actividades. Además, cuenta con su propio equipo de socorristas profesionales que supervisan constantemente las aventuras disponibles.

Fecha de cierre, horarios y precios del Aquapark Sanxenxo

Aquellos que deseen aprovechar estos últimos días de verano y pasar por uno de los parques acuáticos flotantes más impresionantes de nuestro país todavía tienen unos días para hacerlo. Según ha anunciado la compañía, las atracciones estarán abiertas hasta el próximo domingo 7 de septiembre, cuando se cerrará definitivamente el parque hasta el próximo verano. El horario de apertura continuará siendo todos los días de la semana de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente.

En cuanto a precios, la entrada por hora cuesta 14 euros por persona e incluye calcetines antideslizantes y chaleco salvavidas. Además, existe también la opción de comprar el llamado «pase de oro», que permite acceso ilimitado a las atracciones durante toda la jornada por tan solo 40 euros por persona. Los menores de 12 años tendrán que ir siempre acompañados por un adulto, con un máximo de un responsable por cada tres niños.

Para acceder a estas actividades flotantes no es necesario reservar, según explican desde la compañía. Tan solo habrá que acercarse a la caseta de Aquapark, situada en la Playa de Baltar, para recoger las pulseras de acceso y el equipamiento necesario para disfrutar de las actividades. Una vez hecho esto, tan solo habrá que llegar hasta las plataformas, ya sea a nado o con tabla de paddle surf.