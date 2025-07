Jugamos a 'Rematch': el fútbol arcade vuelve a la cancha para ser el juego de este verano

Vamos a ser sinceros. El que firma este análisis le aburre el fútbol. Si puede evitar verlo, —si no está de fondo en una reunión con amigos o si le invitan al estadio de un equipo— mejor. Tampoco era de jugar de pequeño con los colegas al 'FIFA' o al 'PES', aunque alguna tarde con el 'FIFA Street' si que ha pasado. Sin embargo, si hay un juego de fútbol al que ha jugado, y mucho, es el 'Rocket League'. Por eso se quedó sorprendido cuando los chicos de Sloclap, el estudio francés detrás de 'Sifu', mostraron que estaban trabajando en un título que buscaba revivir esa sensación de pachanga, con regates, pases y tiros espectaculares. Sin normas y sin pausas. Dinámico y desafiante. Era todo lo que quería, lo que le divertía del fútbol.

'Rematch' no es una fusión de fútbol con coches, pero sí que un multijugador arcade de fútbol sin normas, con golazos por doquier y un estadio a reventar que celebra con tu equipo cuando ese pase seguido de una elevación del esférico acaba entrando en la portería. Y es que el concepto de 'Rematch' es de lo más adictivo. Se trata de partidos 3vs3, 4vs4 o 5vs5 dependiendo de si queremos un enfoque más destinado a practicar nuestra técnica o a poner en marcha nuestra visión de juego. Y su planteamiento es muy diferente con el resto de juego deportivos.

Portero, delantero, defensa... un todo en uno

Aquí no controlas a un equipo completo, sino a un único futbolista que puede ser delantero, mediocentro, defensa o portero en cualquier momento. De hecho, lo único que tienes que hacer para ponerte los guantes es que seas el único jugador dentro del área de tu portería. Automáticamente podrás lanzarte en plancha para aplacar disparos rivales, promoviendo que la jugabilidad sea más dinámica, versátil y variada.

Tenemos un botón de disparo, uno de pase y uno de entrada defensiva como mecánicas principales. También tenemos un montón de opciones para regatear, y un sistema de recepción que responde muy bien en todas las direcciones. Con los gatillos podemos cambiar de postura para ponernos en modo defensivo o correr, pero esos tres botones que he mencionado son los tres pilares de 'Rematch'. El juego te permite ser muy creativo con las mecánicas, y un acto tan aparentemente sencillo como recibir el balón te va a obligar a tomar decisiones: ¿la paso al primer toque?, ¿disparo?, ¿la bajo y avanzo a portería?

Como podéis comprobar, en ABC el título de Sloclap nos ha encantado, su planteamiento es idóneo para lo que busca ser 'Rematch': un juego de partidas rápidas, divertido de jugar con amigos y con todas las papeletas de ser el juego de este verano. Sin embargo, no todo es perfecto.

Un juego lejos de estar pulido

Por mucho que nos haya gustado su propuesta, 'Rematch' está lejos de ser un título pulido. Los problemas de conexión y lag son constantes. En ocasiones el juego decide que tu jugador ya no pueda realizar ninguna acción hasta que se meta el próximo gol y se 'reinicien' las posiciones, lo que condena más de un partido. En otras, directamente tu personaje pierde las colisiones y el balón le atraviesa, lo que provoca una gran sensación de frustración. El rendimiento, pese a ser casi perfecto, rasca en equipos que deberían poder mover el juego sin complicaciones. Errores y bugs que, tras dos semanas del lanzamiento del título, no es defendible que no se hayan corregido.

Por no decir que es un juego centrado por completo en el online. No hubiese estado de más que se añadiera algo más de contenido para el juego offline, puesto que es prácticamente nulo, más allá de un prólogo y la opción de practicar. Un campeonato, torneo o pequeño modo historia no hubiese estado mal y habría aportado un valor añadido a juego.

Sin amigos la cosa cambia

Además, es casi indispensable jugar con amigos si te quieres divertir. La experiencia de jugar tu solo solo otros cuatro desconocidos que, en ocasiones, deciden no pasar nunca la pelota o desconectarse a mitad de partido también es frustrante. En esto último los franceses no tienen la culpa, es algo intrínseco de los juegos multijugador, y han hecho un buen trabajo en el sistema de comunicación para hacerte entender con ese desconocido con el que estás jugando y vive a 2.000 kilómetros. Sin embargo, que el modo principal, las partidas clasificatorias, sean solo en la modalidad de 5 contra 5 nos parece un error garrafal por esto mismo: porque si no cuentas con 4 amigos más, te ven condenado a la ruleta de ver si el próximo desconocido sabrá jugar, irá con lag o se dignará en dar un pase.

Tampoco estamos de acuerdo con el modelo de pago del juego, un título claramente como servicio, a lo 'Fortnite' o 'Valorant' con su pase de batalla y microtransacciones en forma de skins, pero tras un muro de pago de alrededor de los 25 euros. Es cierto que puedes desbloquear equipaciones, cortes de pelo, tatuajes, botas... con una moneda que consigues subiendo de nivel, pero el enfoque es evidente en que buscan que el jugador, después de comprar el juego, siga gastando como si este se tratara de un freetoplay.

¿Merece la pena?

Con todo esto, no queremos desanimar a nadie, y el que haya llegado hasta aquí que sepa que 'Rematch' es un auténtico juegazo, con carencias y defectos, pero con una base sólida y muy divertida, y donde confiamos que el estudio —que sabemos que está atento al feedback de los usuarios— ponga remedio de los errores mediante actualizaciones. Desde ABC recomendamos que le deis una oportunidad al juego, a la mínima que te interese el fútbol, o si no, si se busca una experiencia arcade para disfrutar con amigos.

