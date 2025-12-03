Spotify Wrapped 2025: cómo consultar tus canciones y artistas más escuchados del año

Se acerca el fin de año y llega uno de los momentos más esperados por los usuarios de Spotify: el lanzamiento del Spotify Wrapped 2025. Desde este miércoles 3 de diciembre, es posible descubrir qué canciones y artistas han sido los que más ... has escuchado en la aplicación de música a lo largo del año, además de descubrir los podcasts que más has seguido en los últimos 12 meses.

Al igual que en años anteriores, Spotify ha vuelto a optar por una presentación interactiva en la que se muestra al usuario una por una todas las categorías disponibles, en un formato muy similar a los stories de Instagram.

La aplicación también ha incluido novedades respecto a años anteriores, como una pantalla principal únicamente destinada a mostrar contenido del Spotify Wrapped 2025. Si quieres ver tu resumen musical del año, te mostramos cómo puedes hacerlo paso por paso.

Cómo ver el Spotify Wrapped 2025

Desde este miércoles 3 de diciembre es posible consultar el Spotify Wrapped 2025. Al abrir la aplicación, en la pantalla aparecerá un aviso de que el resumen anual generado exclusivamente para ti ya está disponible.

Si no sabes acceder, no te preocupes porque es muy sencillo. Debes la pestaña que saldrá al abrir la aplicación de Spotify y automáticamente descubrirás quiénes son tus artistas más escuchados.

Si entras y el Spotify Wrapped no aparece, no debes preocuparte. Es posible que el resumen anual todavía no se haya lanzado en tu país o que no tengas la aplicación de Spotify actualizada a su última versión.