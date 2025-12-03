OpenAI entra en 'código rojo' ante la amenaza de Google para ChatGPT

Hace exactamente tres años, OpenAI puso patas arriba internet con el lanzamiento de ChatGPT, una máquina capaz de responder, prácticamente, cualquier pregunta lanzada por el usuario y que, por entonces, no tenía competencia alguna en la red. Evidentemente, eso cambió rápido. En cuestión ... de meses, empresas como Google, xAI, Anthropic o Meta pusieron en línea herramientas que eran capaces de ofrecer lo mismo. Y a pesar de que la máquina de Sam Altman sigue llevando la delantera en la guerra de la IA, el resultado definitivo está lejos de estar decidido. Porque aquí nadie piensa ceder fácilmente ni un solo palmo de terreno. La victoria se venderá cara.

Este lunes, Altman informó a los empleados de que OpenAI había entrado en 'código rojo', y que desde ese mismo día el principal objetivo de la compañía pasaba por mejorar el funcionamiento de ChatGPT. Los demás proyectos sobre la mesa, como esos futuros dispositivos basados en IA que, de acuerdo con los analistas, podrían ser presentados a finales de 2026 quedan en un segundo plano. ¿La razón? Que la competencia cada vez tiene tecnología más potente. Sobre todo Google. La firma de Mountain View lanzó hace escasas semanas una nueva versión de su robot conversacional Gemini que supera ampliamente a ChatGPT en los indicadores del sector, lo que implica que es capaz de ofrecer mejores resultados que la máquina de OpenAI.

«Google estaba en silencio, y en cuanto ha podido ha comenzado a adelantar a OpenAI por la derecha. Hasta creo que cuando sacaron la versión GPT 5.1 de ChatGPT (el 12 de noviembre) fue porque estaban con la preocupación de que Google iba a lanzar algo mejor pronto», explica a ABC el analista de negocio digital José Luis Casal. En la misma línea, precisamente, se mueve Luis Martín, jefe de soluciones de IA de Llorente y Cuenca, que apunta que el buscador ha sabido tener paciencia en la carrera: «Google también apretó el 'botón rojo' en 2022 cuando se lanzó ChatGPT, pero apostó por ir mucho más lento y seguro que por lanzar productos tan rápido como ha hecho OpenAI».

«Ahora, tres años después, ha llegado Gemini 3, , que es súper competente en todos los ámbitos. Razona mejor que ChatGPT, es muy bueno programando y está mucho mejor integrado, porque es compatible con el ecosistema de Google. La última versión de Nano Banana, para la creación de imágenes también es muy buena», completa el ejecutivo.

Las distancias se reducen

Gemini aún está por detrás de ChatGPT en uso, pero las distancias, poco a poco, se van reduciendo. A finales de octubre, la Google anunció que su herramienta de IA ya había alcanzado los 650 millones de usuarios activos mensuales. Mientras tanto, ha conseguido recientemente superar la barrerá de los 800 millones semanales. La cuota de mercado está cambiando también. Según datos de la firma de análisis Similarweb, si en octubre de 2024 la herramienta de OpenAI amasaba el 87% del tráfico dentro del segmento de la IA generativa, un año después ha tenido que conformarse con el 74%. Mientras tanto, Gemini ha pasado del 6% al 13%.

OpenAI tiene un importante hándicap en la competencia con Google: el músculo financiero. La empresa de ChatGPT sigue lejos, a años luz, de ser rentable. Para mantenerse en funcionamiento, depende completamente de las rondas de financiación que lanza de forma constante. De acuerdo con datos de la empresa publicados recientemente por 'The Wall Street Journal', la tecnológica espera continuar quemando miles de millones de dólares, al menos, hasta 2028. Ese mismo año, la firma espera tener unas pérdidas operativas de 74.000 millones de dólares, que equivalen a 63.455 millones de euros. Los beneficios no llegarían hasta 2030, y eso si todo va bien.

Mientras tanto, Google se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel económico. La empresa, que controla desde hace años más del 90% del tráfico de internet, tuvo ingresos récord el pasado trimestre superando por primera vez la barrera de los 100.000 millones de dólares. Además, consiguió un beneficio neto de 34.979 millones de dólares, un aumento del 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Sobra el dinero para invertir en IA. La empresa tiene proyectado un aumento en sus gastos de capital para el año de hasta los 93.000 millones de dólares.

«Google tiene muchísima liquidez, y OpenAI depende de lo que otros le den. Tendrá que lanzar productos cada vez más rápido, y eso cuesta mucho dinero», apunta Casal. Precisamente, se espera que OpenAI anuncie la semana que viene una nueva versión de ChatGPT que, en principio, debería superar al Gemini 3 de Google en capacidad. Martín espera que entremos en una nueva etapa en la que, cada poco tiempo, cada una de las empresas comience a «apretar botones rojos» para mantenerse en la carrera.