OpenAI entra en 'código rojo' ante la amenaza de Google para ChatGPT

Sam Altman activa las alarmas internas ante el avance de Gemini 3, que pone en peligro su liderazgo en inteligencia artificial generativa

R. Alonso

Hace exactamente tres años, OpenAI puso patas arriba internet con el lanzamiento de ChatGPT, una máquina capaz de responder, prácticamente, cualquier pregunta lanzada por el usuario y que, por entonces, no tenía competencia alguna en la red. Evidentemente, eso cambió rápido. En cuestión ... de meses, empresas como Google, xAI, Anthropic o Meta pusieron en línea herramientas que eran capaces de ofrecer lo mismo. Y a pesar de que la máquina de Sam Altman sigue llevando la delantera en la guerra de la IA, el resultado definitivo está lejos de estar decidido. Porque aquí nadie piensa ceder fácilmente ni un solo palmo de terreno. La victoria se venderá cara.

