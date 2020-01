Acusan al príncipe de Arabia Saudí de «hackear» el móvil de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo

La confianza es lo que mueve el mundo. El pegamento de las sociedades. Y es de lo que se aprovechan los ciberdelincuentes para derribar las fronteras digitales. Una bomba mediática ha dirigido sus misiles a Arabia Saudí, que ha sido acusado de estar detrás del «hackeo» del teléfono móvil de Jeff Bezos, fundador del gigante del comercio electrónico Amazon y el hombre más poderoso del mundo. En respuesta a esta polémica, el régimen saudí ha asegurado que las acusaciones «son absurdas».

El dispositivo del multimillonario estadounidense fue «pirateado» en 2018 después de recibir un mensaje en formato vídeo a WhatsApp que, aparentemente, había sido enviado desde la cuenta personal del príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, según ha avanzado el medio británico «The Guardian», que ha tenido acceso al informe forense. En la investigación se apunta a que el vídeo incluía un archivo de código malicioso que se infiltró en el «smartphone» del hombre más rico del mundo. El análisis forense concluye que vídeo contenía un virus que, una vez descargado, podía acceder a datos del teléfono y extraer información personal sin que la persona afectada tuviera conocimiento de ello.

Una técnica que «posible» porque «todos los programas son susceptibles de tener vulnerabilidades» y «muchas de esas vulnerabilidades a veces las desconoce el fabricante», según explica a ABC Lorenzo Martínez, experto en seguridad informática. «Es posible ejecutar esta técnica si conoces una vulnerabilidad que puedas explotar». Las primeras pesquistas revelan a que el mensaje de contenido cifrado procedente del número utilizado por el príncipe heredero saudí contenía un archivo de código malicioso que permitió acceder a material sensible de Bezos en cuestión de horas.

«Los informes recientes que sugieren que el reino está detrás del ataque al teléfono de [Jeff] Bezos son absurdos. Hemos abierto una investigación acerca de esta denuncia para que podamos esclarecer los hechos», añadieron fuentes de la embajada de saudí en Estados Unidos en un mensaje publicado en la red Twitter. Amazon, por su parte, no ha confirmado las acusaciones.

