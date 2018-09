Apple Keynote iPhone XS frente al iPhone X: ¿vale la pena cambiar? El nuevo dispositivos de Apple añade más memoria, potencia y conserva en líneas generales su apartado fotográfico pero con un precio más elevado

J.M.SÁNCHEZ

MADRID Actualizado: 14/09/2018 03:26h

Apple es mucho Apple. Sigue los cánones establecidos en la industria. Cada septiembre, desde las últimas generaciones, se da por hecho que habrá un nuevo iPhone. Y vaya lo ha habido. A lo largo del tiempo ha venido abriendo sus miras. Se pasó de lanzar un único modelo que aguantara todo el año a dos.

No quedó ahí la cosa y, desde el anterior curso, se ha optado por disponer de tres modelos diferentes. Dos de ellos similares en especificaciones pero de dos tamaños. Un tercero con ciertas renuncias para mantener el tirón entre los rangos medios y altos de la telefonía móvil. Esos dos más avanzados han tomado inspiración del iPhone X, el dispositivo que conmemora el décimo aniversario del producto.

A nivel estético son similares. No abordan cambios muy relevantes; pantalla casi sin bordes, cámara doble y el siempre controvertido «notch», esa pestaña destinada a albergar las cámaras y los sensores principales. Se trata de una versión continuista como se esperaba. La mayoría de mejoras se han realizado en el software y no tanto el hardware. Es cierto que el iPhone X («ten» y no «equis», según la compañía) supuso un salto muy grande respecto a sus predecesores. Así que se ha trabajado sobre esa base para la confección del nuevo vestido de este curso.

¿Misma pantalla?

Tanto el iPhone XS como el iPhone X comparten las mismas dimensiones, con paneles de tipo OLED de 5.8 pulgadas. El hecho de apostar definitivamente por los móviles casi sin bordes, el nuevo terminal logra de nuevo ofrecer una superficie amplia en un formato muy compacto. Otra visión es la inaugurada en el iPhone XS Max que sustituye a la familia «Plus» y que supone un iPhone vitaminado que alcanza las 6.5 pulgadas. Algo gigantesco.

A diferencia de la versión anterior, el nuevo modelo estrena un sistema llamado «HDR inteligente» cuya misión es lograr una reproducción más realista y ampliar la escala cromática de las imágenes. Un procesamiento que realiza de manera automática. Con ello se logra -promete la compañía- gestionar de una manera más vistosa los contrastes. El enfoque también parece estar dirigido a mejorar la experiencia en los juegos móviles.

Más espacio para guardar información

Con el tiempo, los móviles de 16 GB se han quedado fritos. Es muy poco espacio reservado a la convivencia del sistema operativo y todo el contenido que se va almacenando. Hasta hace cuatro días como quien dice, Apple se había agarrado a esta configuración. Dado que la empresa ha descartado por regla general la opción de añadir una bandeja para tarjetas microSD, los usuarios se han tenido que aguantar con lo que ofrecía en cada temporada. Y si no, a tirar de servicios en la nube, de la que la compañía también hace negocio, iCloud. Como Samsung y Apple suelen ir a la par, el Galaxy Note 9 ha hecho reaccionar a su competidor en este terreno. Ahora, tienen más capacidad y aparece una versión -la más cara- que permite hasta 512 GB. Requetesobra.

Sumergible

Los móviles actuales incorporan sistemas de protección de pantalla, pero con el tiempo también se han hecho sumergibles. El modelo del pasado año no era para submarinistas. Tampoco la nueva versión lo es pero, al menos, cuenta con certificación IP68 que garantiza que puede aguantar debajo del agua hasta dos metros durante media hora. En ese aspecto es superior al «X», pero esta prestación tampoco puede decantar realmente a un posible consumidor.

Cámara continuista con cambios de software

Sí ejerce de aspecto diferencial la experiencia fotográfica, una de las razones por las que muchos usuarios prefieren una marca que otra. En esta ocasión, la cámara vuelve a contar con dos lentes. Estabilizadas ópticamente y con sensores de 12 megapíxeles, los nuevos iPhone XS apuestan por el modo retrato, ahora mejor definido y procesado gracias a un software que apuntala, por fin, un modo de profundidad manual para modificar ciertos parámetros.

Más potente, claro, ¿necesario?

Otro de los aspectos en los que hay que poner el acento es en su potencia. Tiene a raudales, para dar y tomar. Gracias al microchip A12 Bionic con procesamiento neural. El primero fabricado con el proceso tecnológico de 7 nanómetros. De seis interminables núcleos, el iPhone XS promete funcionar de manera solvente y rápido. Es, según las estimaciones de la propia compañía, que siempre hay que coger con papel de fumar, un 15% más rápido que el modelo anterior, con lo que el usuario se encontraría, por tanto, con un dispositivo más robusto en ese aspecto.

¿Un valor que haría cambiar de postura a un propietario del modelo del 2017? Esto ya es entrar en psique de las personas, lo mejor es que cada uno lo valore. Pero uno de los principales cambios es el refuerzo del «cerebro» con modelos de «aprendizaje automático», que ahora queda impregnado en todas sus tecnologías paralelas, desde el reconocimiento facial FaceID hasta las imágenes. No ha trascendido la memoria RAM -posiblemente los analistas cuando lo prueben en condiciones se podrá consultar- pero el terminal del año pasado ofrecía 3 GB.

Más batería… y con SIM doble

Por ahora se desconoce el tiempo que se tarda en cargar el dispositivo al 100% realmente. Tanto el iPhone X como el iPhone XS permiten la carga rápida, pero si se quiere esta opción hay que pasar por caja. Y no es algo barato. Ya se sabe, «manzana style». Pero, según los detalles anunciados, ofrece una mayor autonomía que el año pasado. Se gana hasta 30 minutos más de tiempo. Que no es la panacea, pero algo se tiene que notar. Otra de la novedades es la compatibilidad con doble tarjeta SIM. En España tal vez no es una práctica habitual, pero en países asiáticos sí.