A subasta un Rolls-Royce de cine que podría venderse por 267.000 euros

Este mes de septiembre, la casa de subastas H&H pasará bajo el mazo en la ciudad inglesa de Newark una joya automovilística que apareció en el cine en la década de los 60, en un clásico de culto de Michelangelo Antonioni, ' ... Blow Up'. El modelo en cuestión es un Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé de 1965 cuyo precio estimado de venta está entre 190.000 y 230.000 libras esterlinas (entre 219.000 y 265.000 euros al cambio actual).

Este diseño, que ocupó un lugar destacado en el catálogo del fabricante británico en la década de los 60, presentaba una carrocería tipo berlina de dos puertas diseñada por HJ Mulliner Park Ward Ltd, según el proyecto del noruego Vilhelm Koren. Se fabricaron 101 unidades en versión coupé descapotables de dos puertas por encargo a los clientes más adinerados ya que cuando salió al mercado era el más caro en su tipo. Pese a esto, la demanda fue mucho mayor que la oferta pues este automóvil cautivó a todo amante del motor y el lujo.

El chasis SHS349C que se vende fue encargado en origen por el dj Jimmy Saville, pero parece incierto que llegara a sentarse al volante. En 1966 este ejemplar acabó haciéndose famoso gracias a su incursión en el mundo del cine. Por aquel entonces era propiedad de uno de los coproductores de la película de Blow Up, Pierre Rouve, quien lo prestó a la producción para que el protagonista principal Thomas –interpretado por el actor David Hemmings– lo condujese por las calles de Londres. Desde entonces Rolls-Royce se consolidó como un símbolo de éxito. En esta época el vehículo presentaba un acabado en azul oscuro con interiores de cuero gris claro, mientras que ahora se entrega con pintura negra y unos llamativos interiores en aguamarina.

Después de esto fue cambiando de manos hasta 2007, año en el que pasó a formar parte de la colección del actual propietario. Además, fue revisado por el reconocido especialista P&A Wood. En 2018 fue invitado al Goodwood Revival, donde adornó la exposición de March Motor Works y al Salón Privé Concours d'Elegance de 2024.

Algunas de las características de este modelo son: suspensión delantera independiente de muelles helicoidales y brazos oscilantes, un eje trasero semiflotante con ballestas, amortiguadores hidráulicos, dirección asistida y frenos de tambor servoasistidos.

Por otro lado, su sistema de propulsión es un motor V8 OHV de 6230 cc que está asociado a una caja de cambios automática de cuatro velocidades y que le permite alcanzar una velocidad máxima de 193 km/h.