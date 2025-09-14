Suscribete a
A subasta un Rolls-Royce de cine que podría venderse por 267.000 euros

Conducido por el actor David Hemmings en la década de los 60 en la película de culto Blow Up, este diseño descapotable tuvo un gran éxito cuando salió al mercado

El Subaru que podría venderse por casi un millón de euros convirtiéndose en el más caro de la historia

Así es el Rolls-Royce descapotable que H&H subasta y que apareció en la película Blow Up
Así es el Rolls-Royce descapotable que H&H subasta y que apareció en la película Blow Up h&h
Rocío Jiménez

Este mes de septiembre, la casa de subastas H&H pasará bajo el mazo en la ciudad inglesa de Newark una joya automovilística que apareció en el cine en la década de los 60, en un clásico de culto de Michelangelo Antonioni, ' ... Blow Up'. El modelo en cuestión es un Rolls-Royce Silver Cloud III Drophead Coupé de 1965 cuyo precio estimado de venta está entre 190.000 y 230.000 libras esterlinas (entre 219.000 y 265.000 euros al cambio actual).

