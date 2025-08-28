Suscribete a
El Ferrari que supera el millón de euros con el que Jannik Sinner desconecta cuando no se ve las caras con Carlos Alcaraz

Estos días, el italiano no puede conducir su nuevo capricho porque tiene una cita con el tenista murciano en el US Open, donde ambos se juegan, además del título, ser el número 1 del mundo

