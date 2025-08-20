Descapotables, los coches de lujo que cada vez son más escasos

Suscribete a
Desalojan por segunda vez en tres días la localidad palentina de Cardaño de Arriba
Rubén García

Rubén García

Madrid

La crisis económica del año 2008 tuvo consecuencias a nivel social. Muchas personas cambiaron entonces su manera de vivir porque también lo hicieron sus prioridades, aplicando una mirada más práctica a cuestiones cotidianas entre las que se incluyen también la elección de coche. Así lo ... demuestran los datos, que dicen que en Europa cayó el mercado de los descapotables desde ese momento un 70%. En España no hay datos concretos, pero es evidente que este segmento no vive sus días más boyantes tampoco en nuestro país. Y es que el descapotable representa lo opuesto —sensación de libertad y disfrute— que el segmento de moda en el sector del automóvil: el de los modelos SUV, coches muy funcionales, donde priman cuestiones como el espacio amplio, el confort o la sensación de seguridad.

