El Ferrari nuevo más caro jamás subastado alcanza los 22 millones de dólares

En agosto, cuando más de la mitad de España está de vacaciones, el sector del automóvil de lujo, con especial atención a los clásicos, celebra la que seguramente es su cita más emblemática: la Monterrey Car Week. En realidad, el evento, que tiene ... lugar en California, se extiende más allá de los site días. Durante semana y media se celebran subastas, presentaciones de nuevos modelos de lujo, exhibiciones como The Quail, reunión de propietarios de vehículos de lujo, carreras y, cómo no, la guinda del pastel, el último día: el Concurso de Elegancia de Pebble Beach, en la que se ha coronado un coche español del año 1924. Sin embargo, el preciado Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo ha tenido que compartir protagonismo con no uno, sino dos modelos únicos de la factoría más popular del mundo: Ferrari. Esto ha sido lo mejor de la Monterrey Car Week.

En un entorno de lujo elevado a la máxima potencia se ha desarrollado una nueva edición de la Monterrey Car Week, uno de los eventos automovilísticos más importantes del mundo. Dentro de su programación, este año 2025 tres han sido los platos fuerte: dos subastas con modelos únicos en el mundo de Ferrari, uno clásico y otro nuevo, y, por supuesto, el Concurso de Elegancia Pebble Beach, que ha celebrado su edición número 74 (la primera tuvo lugar en el año 1950).

Pero antes de mostrar el precioso coche que ha ganado la máxima distinción en la presente edición del concurso, tomando el relevo del Bugatti Type 59 que ganó el año pasado, un coche que llegó a pertenecer al rey Leopoldo de Bélgica, tenemos que detenernos en los dos modelos de Ferrari que se han convertido en los grandes protagonistas de la Monterrey Car Week 2025.

Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo pebble beach concours

El Ferrari nuevo más caro jamás subastado

De uno de los dos modelos exclusivos de Ferrari ya te hemos hablado en exclusiva: se trata de un 250 GT SWB California Spider Competizione de 1961, cuyo precio en subasta ha superado los 20 millones de euros.

El coche, que había permanecido durante 25 años en una de las colecciones privadas de vehículos Ferrari más espectaculares del mundo —quizá no tanto como la colección de coches de lujo de Bernie Ecclestone, que mostró al mundo el año pasado al ponerla en venta—, fue la estrella del evento de Gooding Christie's de Pebble Beach.

Nunca antes se había pagado una cifra tan alta (25 millones de dólares) por una unidad de este modelo, que también ha batido el récord del coche más caro adjudicado en la subasta oficial del Concurso de Elegancia de Pebble Beach, organizada por Gooding Christie's.

El exclusivo Ferrari subastado Gooding Christie's

Por un precio muy similar se ha subastado también en el marco de la Monterrey Car Week, pero a cargo de Sotheby's, el Ferrari nuevo por el que más dinero se ha pagado en una subasta. Se trata de la unidad 599+1 Ferrari Daytona SP3, un coche del que se vendieron las 599 unidades que salieron en su día de la factoría de Maranello antes incluso de empezar a producirse.

El deportivo se ha convertido en el «Ferrari nuevo más caro jamás subastado», como la propia casa de subastas ha declarado. El Cavallino Rampante explica que el modelo ha sido diseñado a medida por su equipo de 'Tailor Made', por lo que tiene características únicas en el mundo. «Este vehículo único ha sido elaborado meticulosamente para encarnar la esencia de la innovación, el lujo y la herencia de las carreras de Ferrari», dice la marca italiana.

Por ejemplo, a nivel estético, es el primer coche de carretera de Ferrari que luce un logotipo de tamaño completo estampado en su carrocería. «El logotipo de Ferrari en Giallo Modena ocupa toda la parte superior de la carrocería, lo que marca la primera vez que se aplica este logotipo a una decoración de esta manera», confirma el Cavallino Rampante.

Ferrari Daytona SP3 ferrari

El logo es el protagonista sobre el llamativo acabado bitono en fibra de carbono y una carrocería Giallo Modena con splitter delantero, faldones y difusor trasero en negro brillante. En el interior, el Daytona SP3 ha sido acabado con «un innovador tejido derivado de neumáticos reciclados, con un motivo único del Cavallino Rampante», indica la marca. «El salpicadero y la columna del volante están fabricados con un tipo de fibra de carbono utilizado en la Fórmula 1, lo que refuerza aún más la conexión del vehículo con el linaje de Ferrari en las carreras», añade Ferrari.

El coche lleva, como no puede ser de otra manera, una insignia con el número 599+1, ya que se trata del modelo 600 del Daytona SP3, un coche que de fábrica tenía un valor cercano al millón y medio de euros, precio muy alejado de los más de 20 millones de euros que se han pagado por esta unidad durante la Monterrey Car Week.

El beneficio de la subasta se destinará a diversas iniciativas educativas a través de la Fundación Ferrari.

El Hispano-Suiza campeón en Pebble Beach

Un coche centenario ha logrado la máxima distinción en el Concurso de Elegancia de Pebble Beach, el evento que cierra la Monterrey Car Week, que también es el concurso de coches clásicos más importante del mundo.

Hablamos de un Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924, que ha sido elegido como el de 'Best of Show' por el jurado del concurso por delante de un Maybach SW38 Spohn Sport Zweisitzer e 1939 , un Invicta S Type Corsica Drophead Coupé de 1933 y un Maserati 200SI Fantuzzi Open Sports Racer de 1956.

Conocido como Tulipwood por la forma de torpedo de su carrocería, que está fabricada (en la fábrica que tuvo la marca en Francia) con finas láminas de caoba, esta unidad es propiedad de Penny y Lee Anderson Sr., coleccionistas de Florida que ya ganaron el máximo premio en Pebble Beach con un Duesenberg J de 1932 con carrocería de Figoni.

La unidad en cuestión de este diseño de Hispano-Suiza fue propiedad del piloto y empresario André Dubonnet, que lo condujo en competiciones oficiales como la Targa Florio y la Coppa Florio. Solo se construyeron tres ejemplares con el chasis del modelo triunfador en el concurso de elegancia, que permitía colocar el radiador más bajo. Llama la atención, como curiosidad, su depósito de combustible, con capacidad para 300 litros, lo cual evitaba tener que parar a repostar en carrera.

Los Anderson, propietarios del vehículo y amantes de la madera barnizada (coleccionan también barcos de madera antiguos), devolvieron el coche a su estado original retirando el guardabarros de pontón que un propietario anterior había instalado en el vehículo, del que destacan por encima de todo las citadas tiras de caoba de su carrocería. «Cada una tallada individualmente y unida a las costillas interiores mediante 8.500 remaches. Se dice que pesaba tan solo 72 kilos cuando se fabricó por primera vez», explica la organización del Concurso de Elegancia de Pebble Beach.

El Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo de 1924 se ha impuesto a 229 automóviles pertenecientes a 55 propietarios internacionales y 174 estadounidenses. «Este Hispano-Suiza lo tiene todo», afirmó Sandra Button, presidenta del concurso. «Sus componentes son técnicamente avanzados. La carrocería, meticulosamente elaborada a mano, es ligera y hermosa», destacó del coche ganador.

El triunfo en Pebble Beach disparará más el valor de un coche que ya fue subastado en 2022, cuando lo adquirieron sus propietarios por un precio de 8 millones de euros.

1924 Hispano-Suiza H6C «Tulipwood» Torpedo by Nieuport-Astra sothebys

El año que viene, por el 75 aniversario del certamen, el Concurso de Elegancia de Pebble Beach contará con la presencia de la marca Ferrari y de la compañía de carrocerías Vignale, por lo que las expectativas son altísimas.

El único pero es que habrá que esperar hasta el 16 de agosto de 2026 para disfrutar de ello.