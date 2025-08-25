Suscribete a
El Ferrari nuevo más caro jamás subastado alcanza los 22 millones de dólares

La Monterrey Car Week ha reunido lo mejor del sector del automóvil de lujo y el Daytona SP3 edición 599+1 ha logrado un récord mundial

Daytona SP3 edición 599+1
Daytona SP3 edición 599+1 ferrari
Madrid

En agosto, cuando más de la mitad de España está de vacaciones, el sector del automóvil de lujo, con especial atención a los clásicos, celebra la que seguramente es su cita más emblemática: la Monterrey Car Week. En realidad, el evento, que tiene ... lugar en California, se extiende más allá de los site días. Durante semana y media se celebran subastas, presentaciones de nuevos modelos de lujo, exhibiciones como The Quail, reunión de propietarios de vehículos de lujo, carreras y, cómo no, la guinda del pastel, el último día: el Concurso de Elegancia de Pebble Beach, en la que se ha coronado un coche español del año 1924. Sin embargo, el preciado Hispano-Suiza H6C Nieuport-Astra Torpedo ha tenido que compartir protagonismo con no uno, sino dos modelos únicos de la factoría más popular del mundo: Ferrari. Esto ha sido lo mejor de la Monterrey Car Week.

