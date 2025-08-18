El exclusivo Ferrari vendido por 25 millones de dólares en una subasta

Los coleccionistas de automóviles de lujo están de suerte porque la casa de subasta internacional Gooding Christie's ha ofrecido en las subastas de Pebble Beach uno de los mejores deportivos de todos los tiempos, un vehículo de alta gama cuyo precio estimado de ... venta (20 millones de dólares), se ha superado con creces, alcanzando los 25 millones de dólares (al cambio, más de 21 millones de euros). Se ha convertido así en el modelo más caro jamás vendido en este mítico evento. El modelo en cuestión es un Ferrari 250 GT SWB Competizione de 1961, un exclusivo vehículo que es, además, uno de los dos únicos ejemplares de competición con carrocería de aleación fabricados por la compañía italiana.

En los últimos 25 años ha permanecido en una de las mejores colecciones de Ferrari del mundo gooding christie's

En 1960 Ferrari lanzó un 250 GT revisado construido sobre el nuevo chasis del Tipo 539 que fue desarrollado por Giotto Bizzarrini, Carlo Chiti y Mauro Forghieri. Entre las características de este diseño que ofrecía una maniobrabilidad más precisa, mejor frenado y aceleración superior, estaban un motor tipo 168 de bujía externa que brinda unos 280 CV de potencia y que está asociado a una caja de cambios manual de cuatro velocidades, frenos de disco Dunlop en las cuatro ruedas y modernos amortiguadores tubulares.

Por aquel entonces se ofrecieron ejemplares tanto para la carretera, como para competición. De las 56 unidades del 250 GT SWB California Spider se construyeron tres con carrocería de aluminio ligero, de los cuales solo dos contaban con especificaciones de competición siendo uno de ellos el chasis 2383 que se ofrece en esta subasta.

Su propietario original fue Ernst Lautenschlager, quien lo usó para competir en algunas carreras gooding christie's

Su propietario original fue Ernst Lautenschlager, quien compitió con este automóvil en carreras de montaña y circuitos alemanes y austriacos consiguiendo algunos podios. Cuando se retiró decidió vendérselo al corredor Wolfgang Seidel, quien lo puso a la venta poco después con tan solo 6.000 kilómetros en el odómetro. Posteriormente, pasó por varios propietarios más hasta llegar a manos del productor de televisión y coleccionista de Ferrari Greg Garrison.

Este lo sometió a una meticulosa restauración que encargó al maestro italiano Dino Cognolato, quien contó con la ayuda del historiador de Ferrari Jean Sage. En ese momento se pintó con su actual aspecto, con un tono gris humo. Durante los últimos 25 años ha sido una pieza clave de la que es una de las colecciones de Ferrari más admiradas del mundo.

Según la documentación que se entrega con el vehículo, este conserva el chasis, la carrocería, el motor, la caja de cambios y el diferencial originales.