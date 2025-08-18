Suscribete a
El exclusivo Ferrari vendido por 25 millones de dólares en una subasta

Esta joya automovilística de 1961 que ha permanecido los últimos 25 años en una de las colecciones de la firma más espectaculares del mundo fue la estrella del evento de Gooding Christie's de Pebble Beach

Así es el nuevo BMW de casi 200.000 euros del jugador de fútbol Luka Modric

Así es el exclusivo Ferrari subastado por Gooding Christie's este mes de agosto
Así es el exclusivo Ferrari subastado por Gooding Christie's este mes de agosto
Rocío Jiménez

Los coleccionistas de automóviles de lujo están de suerte porque la casa de subasta internacional Gooding Christie's ha ofrecido en las subastas de Pebble Beach uno de los mejores deportivos de todos los tiempos, un vehículo de alta gama cuyo precio estimado de ... venta (20 millones de dólares), se ha superado con creces, alcanzando los 25 millones de dólares (al cambio, más de 21 millones de euros). Se ha convertido así en el modelo más caro jamás vendido en este mítico evento. El modelo en cuestión es un Ferrari 250 GT SWB Competizione de 1961, un exclusivo vehículo que es, además, uno de los dos únicos ejemplares de competición con carrocería de aleación fabricados por la compañía italiana.

